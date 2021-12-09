تعاون اقتصادي ودعم إنساني.. تطورات العلاقات المصرية اللبنانية في عهد السيسي

تتميز العلاقات المصرية اللبنانية بتاريخ لا ينقطع من التعاون المشترك في كافة المحافل ويد العون المصرية المستمرة لدعم لبنان في أصعب أوقاته ويتوج هذه العلاقات زيارة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على رأس وفد إلى القاهرة صباح اليوم الخميس لمصر، هي الأولى إلى خارج لبنان منذ توليه مهام منصبه.

وسوف تتناول زيارة ميقاتي في مصر دعم علاقات التعاون بين مصر ولبنان في كل المجالات خاصة فيما يتعلق بتزويد لبنان بالغاز المصري إلى جانب استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المساعدات المصرية للأشقاء في لبنان

لطالما مدت مصر يد العون للبنان ، ففي 16 يونيو، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بمغادرة سفينة الإمداد المصرية (حلايب) من ميناء الأدبية بالسويس والتوجه إلى ميناء بيروت بدولة لبنان محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية مصر العربية دولة لبنان الشقيقة.

وفي 28 يناير، أرسلت مصر 3 طائرات محملة بكميات كبيرة من المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية والألبان لإرسالها لجمهورية لبنان الشقيقة، لمساندتها فى مجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وفي 25 فبراير الماضي، وصلت إلى مطار بيروت الدولي،، طائرة مساعدات مصرية محملة بمواد طبية وغذائية مقدمة من الدولة المصرية إلى الجيش اللبناني.

وفي أغسطس الماضي، أعلن السفير المصري في لبنان ياسر علوي إرسال القاهرة فريقا طبيا متخصصا في معالجة الحروق، يرافق شحنة من المساعدات الطبية إلى لبنان للمساعدة في معالجة المصابين بانفجار التليل بعكار.

وقال علوي إن "فريقا من استشاريي الجراحة المختصين بمعالجة الحروق، سيصل من القاهرة ويتوزع على مستشفى السلام للحروق بطرابلس ومستشفى الجعيتاوي في بيروت لتقديم الخدمات العلاجية للجرحى والمصابين في انفجار التليل في عكار".

تطور العلاقات المصرية اللبنانية في عهد السيسي

شهدت العلاقات المصرية اللبنانية تطورا واضحا للجميع خلال فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت تعاون اقتصادي ودعم إنساني واستثماري.

ففي 28 أبريل 2014، أرسلت مصر طائرة عسكرية الي مطار بيروت وعلي متنها 12 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية والتعيينات لدعم مستشفى السلام المصرية التابعة للقوات المسلحة بمدينة بيروت.

وفي 23 سبتمبر 2014، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بنيويورك، تمام سلام، رئيس وزراء لبنان وقتها ، على هامش أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي أكتوبر 2016، أعربت مصر عن ترحيبها بانتخاب ميشال عون رئيسا للبنان بعد عامين ونصف من شغور المنصب ، وأعلنت رئاسة الجمهورية عن ترحيبها في بيان لها بما يمثله انتخاب ميشال عون رئيسًا للبنان الشقيق من خطوة مهمة لترسيخ مفهوم الدولة الوطنية بمؤسساتها.

وفي فبراير 2017 عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس اللبناني ميشال عون خلال زيارته الرسمية لمصر،حيث ناقشا التعاون المشترك.

وفي نوفمبر من نفس العام، زار وزير الخارجية سامح شكري ست دول عربية (الأردن والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والسعودية) حيث قام بإجراء مباحثات تتضمن الأزمة المثارة حول استقالة رئيس وزراء لبنان آنذاك سعد الحريري حيث أكدت مصر موقفها الثابت بشأن ضرورة الحفاظ على التضامن العربي وتجنيب المنطقة المزيد من أسباب التوتر أو الاستقطاب وعدم الاستقرار".

وفي نفس العام أيضا، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية سعد الحريري رئيس وزراء لبنان وقتها.

مد الغاز المصري لداخل لبنان

في الربع الأول من العام 2021 عانت لبنان من أزمة في الغاز والبترول والكهرباء، حيث تم الاتفاق على بدء مصر في ضخ الغاز للبنان اواخر العام الحالي ، عن طريق خط غاز طوله 1200كيلو متر يمر من العريش إلى طابا ثم اللي الأردن مرورًا بحمص ثم إلى بيروت يموله البنك الدولي وسيمول الصفقة البنك الدولي وسيتم دفع ثمن الغاز لمصر عن طريق البنك الدولي نيابتًا عن الحكومة اللبنانيه، كما وافقت سوريا مؤخرًا على مرور الغاز المصري عبر أراضيها .

في 8 سبتمبر الماضي، وافق وزراء طاقة كل من مصر والأردن وسوريا ولبنان، على خارطة طريق لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي المصري.

كما اتفق الوزراء الأربع على بحث موقف البنية التحتية السورية لنقل الكهرباء، كما وافقوا على إحياء خط الغاز العربي.

كما أكدت الحكومة اللبنانية، أن المبادرة التي قامت بها (مصر وسوريا والأردن) لإعادة إحياء الاتفاقية الرباعية لاستجرار الغاز المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا لا يمكن أن تتم لولا التعاون القائم بين الدول الأربعة، وبمواكبة من البنك الدولي في هذا الوقت العصيب الذي يمر به لبنان ليؤمّن الغطاء او المظلة المالية ليستطيع لبنان التوقيع على هذه الاتفاقية، لاسيما وأن الفرق الفنية التي شكلت في هذا الاجتماع الرباعي ستدرس الاتفاقية من جوانبها كلها التقنية والإدارية والفنية والمالية كي تكون متوازنة لكل الدول.

العلاقات الاقتصادية

في 23 مارس 2017 تم اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، حيث تم التوقيع علي 17 وثيقة واتفاقية برتوكول للتعاون المشترك بين البلدين التي تسهم في دعم وتعزيز كافة مجالات التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

يأتي هذا بينما بلغت الاستثمارات اللبنانية في مصر أكثر من 1300 مشروع، ليحتل لبنان المركز 13 بين نحو 152 دولة مستثمرة في مصر.

كما تقوم مجموعة "الاقتصاد والأعمال" بدور فاعل في إطار تعزيز علاقة رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، ونشاطها المتزايد من خلال تنظيم مؤتمرات دورية ليس فقط لتشجيع الاستثمار اللبناني في مصر وإنما أيضا الوطن العربي.