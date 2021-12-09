الزوجة الثانية.. ليس لها حق أن تقبل أو ترفض فى جميع أمور الحياة، حتى لو كانت نتيجة ذلك الزواج أطفال.. فهم درجة ثانية، وتكون حياتهم مأساة نفسية ومعنوية. ولكنها تضطر أن تقبل فى معظم الحالات أو فى أغلبها بسبب المجتمع ومسئولية أطفالها وقوت يومها، وفى أغلب الحالات تكون الزوجة الثانية مجبرة على هذه الحالة أو الفرصة حتى لا تكون مطلقة مرة أخرى، كما أنها تجد صعوبة شديدة فى طلب الطلاق مهما تعرضت من ايذاء تصل لحد الإهانة والضرب والعنف الجسدى، ويكون الاعتراض الأساسى من أسرتها قبل غيرهم ليبقى الوضع كما هو عليه، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء!

أنا وهى.. الكنز دائماً يكون فى الرحلة..

الزوجة الأولى والثانية والثالثة وأى امرأة.. شأنها شأن كل النساء نفس المشاعر والأحاسيس والصفات. ولكن الرجل يبحث دائماً عن الجمال أو المال تحت اسم الزواج.. ولذا لابد من تصحيح الأوضاع والأهداف وتقنين التشريعات ومفاهيم المجتمع التى حكمت على الكثير من النساء لخوض تجارب.. تتحملها المرأة بمفردها.

الزواج أية من أيات الله على الأرض.. فلا يجب أن تكون وسيلة لتحقيق الرغبات والشهوات والمطامع، والجروح التى لا تلتأم. الزواج قسمة ونصيب، ولكن للأسف المرأة تدفع ثمن النصيب الأكبر، ومازال أشباه الرجال.. لم يتوبوا من لعب دور الصادق، وماَ زالت النساء لم تفيق بعد. المرأة كالدولة إن لم تعول نفسها بما لها.. فقرارها ليس بيديها.

نقطة ومن أول الصبر..

الرغبة لحظة، والظلم أيام وسنين.. إلى فارس الأحلام إذا أرادت أن تقتل زوجتك تزوج عليها! وإذا قبلت فلها شأن اَخر.

إلى كل فتاة وامرأة.. أسعى دائما أن تكونى أميرة النساء وأميزهم، سلاحك العلم والعمل.. أصنعى ذاتك وحققى أحلامك دون الاعتماد على فارس الأحلام.

فى الحياة.. تغمرنا أشياء جميلة.. تسعدنا، ثم تذهب ولا تعود.. وكأنها تخبرنا أنه لاشئ يبقى للأبد، ومن عجائب اللغة العربية أن امرأة ليس لها جمع، ونساء ليس لها مفرد، إذا خذلك أحدهم أو انفصلتى.. أصنعى ذاتك لأن الرجل ليس مصباح علاء الدين ولن يكون.

النضج هو المرحلة التى تبدأ فيها أحلامنا احترام الواقع..

أميز النساء النساء قادمون

أم كلثوم أشترطت للعودة شرطاً رئيسياَ تعجيزياَ مستحيلاً (وعايزنا نرجع زى زمان، قول للزمان أرجع يا زمان)، ثم أردفت لتكمل قائمة شروطها (وهاتلى قلب لا داب ولا حب، ولا انجرح ولاشاف وحرمان)، وبسبب ما اَل إلية الوضع بينهما ذكرت أسبابها القوية وبكل حزم (بينى وبينك هجر وغدر وجرح فى قلبى داريته)، تلك ثلاثة، ثم لتأكيد موقفها أتبعها بثلاثة (بينى وبينك.. ليل وفراق وطريق أنت اللى بديتة)، وهذا لتفصل الأمر فصلاً جازماً وحكماً نهائياً.. لا رجعة فيه.. بأنه قضى الأمر وفات الميعاد..

من الآخر..

أصنعى لنفسك ناجحاً ترضى عنه، ويكون فارس أحلامك الأول.. نجاحك ومستقبل أفضل لكى ولأسرتك وللعالم.