«القومي للمرأة» يعقد الندوة الختامية لفعاليات حملة الـ ١٦يوم لمناهضة العنف

تعقد لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة سوزان القليني، الندوة الختامية في فعاليات المجلس القومي للمرأة ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في الساعة السادسة مساء اليوم عبر تطبيق زووم، بعنوان "شباب مصر بيغير الصورة".

وتُعلن نتيجة مسابقة لجنة الإعلام التي أطلقتها لاختيار الأبحاث العلمية ومشاريع التخرج لطلبة كليات الإعلام وأقسامه المتعددة الحكومية والخاصة، التي تتناول قضايا المرأة المصرية.

وفاز في مسابقة هذا العام، مشروع تخرج (درع حواء)، جامعة القاهرة، للطالبة تقى محمد نبيل، ومن الجامعة الأمريكية، (الخبازة) منة فاروق، و(أصغر بائعة سمك)، مارينا مايكل، ومن الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، مشروع تخرج (انعكاسك)، للطالبة أمينة شوقي، و(سوار)، لمجموعة من الطلاب هم؛ أحمد حسن، آية محمود، ندى جمال، سارة حمدي، مي هلال.

وفاز بحث حول أدوار المرأة في إعلانات التليفزيون وانعكاسها على صورة الذات لديها، للباحثة ريهان جمال سليمان شعلان، وبحث حول المواقع الإلكترونية وقضايا المرأة للباحثة نهى رضا، و يتم عرض مشاريع تخرج الطلبة الفائزين في المسابقة وكذلك عرض الأبحاث العلمية.

الجدير بالذكر أن لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة بدأت نشاط فعاليات ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في الخامس والعشرين من نوفمبر مع بداية انطلاق الاحتفالية بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي.

وفي إطار حملة الـ ١٦ يوم من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، نظمت أمس لجنة الشباب برئاسة دينا حسين عضوة المجلس ومقررة اللجنة "نموذج محاكاة المجلس القومى للمرأة " استهدف عددًا من طلبة وطالبات الجامعات المختلفة، ويستمر على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من ٧ إلى ٩ ديسمبر ٢٠٢١ الجاري.

وأكدت دينا حسين، عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة الشباب أن نموذج محاكاة المجلس القومي للمرأة يعد فرصة للتواصل مع شباب الجامعات وتعريفهم بأهمية الدور الذي يقوم به المجلس وباختصاصاته ومهامه والدور الذي يقوم به على أرض الواقع، مؤكدة اهتمام المجلس بالشباب ويركز على إدماج شريحة عريضة من الشابات والشباب في المجلس لإتاحة الفرصة لهم لتقديم الاقتراحات والتوصيات فى شتى المواضيع المختلفة المتعلقة بتمكين المرأة المصرية.

وعرضت نهى مرسي، المديرة العامة للإدارة العامة لشئون اللجان بالمجلس قرار تشكيل المجلس عام ٢٠١٦ وتشكيل اللجان الدائمة واختصاصاتها ، والانجازات التى حققتها حتى نهاية العام الجاري.

وخلال اللقاء تم عرض مجموعة من الأفلام التى توثق جهود ونشاط المجلس، وتم تنظيم أنشطة ترفيهية بهدف تقوية الروابط بين الطلاب وبعضهم وبين عضوات وأعضاء اللجنة.

يذكر أن "نموذج محاكاة المجلس القومي للمرأة" يتضمن جلسات تعريفية للطلاب والطالبات حول دور المجلس جلسات تعريفية بدور مكتب شكاوى المرأة، وجهود المجلس في ملف مناهضة العنف ضد المرأة وملف الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة.