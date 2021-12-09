الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بها كاميرات.. ضبط طائرة تجسس مهربة مع راكب فى مطار القاهرة

طائرات مراقبة
طائرات مراقبة

أحبطت سلطات مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب طائرة تصوير مفككة وتليفونات محمولة، قادم من قطر.

 أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية في مطار القاهرة، على ركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات متماثلة داخل حقائب الراكب، وقام المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا مما أسفر عن ضبط طائرة مزودة بكاميرات مفككة على 19 قطعة مخبأة داخل أحذية وطيات ملابس الراكب بالحقائب وأيضًا 12 تليفون محمول تم إخفاؤها بنفس الطريقة، وأمر مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب وأحيل الراكب للنيابة المختصة.

 

سلطات مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي راكب مصرى تهريب طائرة تصوير الدوحة مأمور الجمرك

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