الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تطالب بتحفيز الطلاب بالاطلاع على المشروعات القومية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لمديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تنظيم مسابقة أوائل الطلبة للصفوف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوية العام بالمدارس الرسمية والخاصة عربي على مستوى الإدارات والمديريات التعليمية والجمهورية بالتعاون بين حزب مستقبل وطن.

وطالبت الوزارة في خطابها الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة تحفيز الطلاب على الاطلاع على المشروعات القومية للدولة المصرية المرسلة لسيادتكم بكتابنا رقم ٢٦٨٤ بتاریخ ۱/۳۰ ۲۰۲۱/۱ من خلال الرابط التالي: 

https://moe.gov.eg/media/gjxh31un/national-projects2021.mp4، حيث يتم تحميلها من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الموقع الخاص بكل مديرية والموقع الخاص بكل إدارة لسهولة وسرعة تداولها بين الطلاب.

ويختتم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي (2.6 مليون طالب وطالبة) اليوم الخميس، أول امتحان شهري يعقد لهم هذا العام في المناهج الجديدة المطورة وفقًا لنظام التعليم الجديد 0.2، بأداء امتحان مادة الرياضيات.

وانتهى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي أمس من امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تصحيح الامتحانات داخل المدرسة من معلم المادة، تحت إشراف مستشاري المادة بالإدارات التعليمية.

وشددت الوزارة على مديريات التربية والتعليم، على أن النتيجة لم تعلن للتلاميذ ويتم إضافتها على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، لتعلن بالألوان وليس الدرجات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، جدول اختبارات منتصف العام لطلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2022/2021 

وأكدت الوزارة أنه تتم الاختبارات مع ملاحظة الآتي:

- يتم وضع الامتحان من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة لأخرى.

- عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية: 20 سؤالًا أما باقي المواد: 15 سؤالًا.

- يتم الامتحان في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.

بيان التعليم
بيان التعليم
وزارة التربية والتعليم السادس الابتدائى مشروعات التعليم الفنى الرياضيات حزب مستقبل وطن المشروعات القومية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مديريات التربية والتعليم الصف الرابع الثالث الإعدادي امتحانات الفصل الدراسي مديريات التعليم

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