السبت.. عرض الحكاية الثالثة «أوضة وصالة» من مسلسل «نصيبى وقسمتك»

تبدأ شبكة قنوات ON عرض حدوتة “أوضة وصالة” من حكايات الموسم الرابع من مسلسل “نصيبي وقسمتك” يوم السبت المقبل، وذلك عقب انتهاء حلقات الحكاية الثانية من العمل وهي “غرام بانتظام”.

مواعيد عرض حكاية أوضة وصالة

وتذاع حدوتة “أوضة وصالة” على قنوات ONE وON drama وMBC1 ومنصة" watch it" بالتزامن، حيث تعرض على قناة ON في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما تعرض على On drama في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وتعرض على MBC 1 في تمام الخامسة عصرا.

حكاية “أوضة وصالة” من بطولة النجم أحمد عبد العزيز وهو العمل الذى يكتبه عمرو محمود ياسين، حيث انطلق تصوير الحكاية الخميس قبل الماضى، بمشاركة أنعام سالوسة، ورشوان توفيق، وشاهيستا سعد وإخراج عصام نصار.

ويقدم محمد عزمى خلال “حدوتة أوضة وصالة” دورًا محوريًا خلال الأحداث.

وانطلق عرض الموسم الرابع من مسلسل "نصيبى وقسمتك" السبت قبل الماضي على قناة ON الساعة 8 مساء، بعرض الحكاية الأولى التي تحمل اسم "النظارة البيضا" بطولة أمير عزمى، كارولين عزمى، أحمد صيام، وأحمد حلاوة ومصطفى أبو سريع، بسنت النبرواى، وسماء إبراهيم وإخراج عصام نصار.

وفى نفس السياق تم عرض الحدوتة الثانية والتى تحمل اسم “غرام بانتظام” بطولة شريف سلامة ويشارك فيها رحمة حسن، نانسي صلاح، محمد لطفي شاهين، لؤي عمران، مها سلامة، محمد مرزبان وإخراج رامى رزق الله.

مسلسل “نصيبى وقسمتك” الموسم الرابع (رجالى) وذلك بالاعتماد على أبطال رجال للحواديت على عكس الموسم الثانى والثالث والذى اعتمد على فنانات للبطولة من أجل مناقشة قضايا المرأة بمختلف أنواعها، ومن المقرر أن يشهد الموسم الرابع تنويعًا أكثر في القضايا سواء التي تخص الرجل أو المرأة.

وتم تقديم الجزء الثالث من “نصيبى وقسمتك”، فى سبتمبر من عام 2019 على طريقة الجزء الثانى من العمل، وذلك من خلال 9 حكايات تعرض كل حكاية فى 5 حلقات مع الاستعانة بأبطال مختلفين ومخرج مختلفين فى كل حكاية، مع تناول العمل قصصة متنوعة حول المرأة ومشاكلها بشكل عام والزواج والطلاق.