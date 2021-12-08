الدنمارك تبدأ إجازة عيد الميلاد مبكرًا للتلاميذ

تقرر السماح لأطفال المدارس في الدنمارك بالبقاء في منازلهم اعتبارًا من يوم 15 ديسمبر الجاري بسبب تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا.



ويعني ذلك أن عطلة عيد الميلاد (الكريسماس) ستبدأ مبكرًا.



وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، في مؤتمر صحفي بالعاصمة كوبنهاجن مساء اليوم الأربعاء، إنه بالنسبة للأطفال في مرحلة الروضة وحتى الصف العاشر، يعني هذا "إجازة عيد ميلاد ممتدة".



وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين على نوادي الرقص والملاهي المماثلة إغلاق أبوابها اعتبارًا من يوم الجمعة، وسيتم منع الحفلات الموسيقية التي يحضرها أكثر من 50 ضيفًا والتي تقام في أماكن مغلقة اعتبارًا من هذا التاريخ.



وأكدت فريدريسكن أن فرض القيود لا يعني الإغلاق، وأشارت إلى أنها تعتقد أن من الممكن الحفاظ على أجزاء كبيرة من المجتمع مفتوحة.



وتشجع الحكومة الدنماركية المواطنين على العمل من المنزل وإلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد.

بعد شهرين من رفع جميع قيود مكافحة فيروس كورونا في الدنمارك، إحدى دول الشمال، قررت البلاد إعادة فرض عدد من القيود على الحياة العامة في مواجهة موجة جديدة من الوباء.

ويُستخدم جواز المرور الصحي، لإثبات أن صاحبه تلقى لقاحًا مضادًا لـ(كوفيد-19)، أو تعافى من المرض، أو أنه يحمل نتيجة سلبية لاختبار كورونا خضع له مؤخرًا، وينطبق ذلك على البالغين والأطفال ممن تجاوزوا 15 عامًا.

وعبرت السلطات الصحية الدنماركية عن قلقها من احتمال أن يفوق الوضع الصحي طاقة مستشفياتها في مواجهة الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بكورونا في المملكة، حيث رفعت القيود الأخيرة قبل شهر واحد.



وقال سورين بروستروم مدير الوكالة الوطنية للصحة في بيان "مع احتمال انتشار كوفيد-19 والإنفلونزا وأمراض معدية أخرى، نواجه خطر أن يفوق الوضع قدرات مستشفياتنا".