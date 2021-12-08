«القومي للسينما» يفتتح مركز ثروت عكاشة الثقافي (صور)

قامت السيناريست زينب عزيز، رئيس المركز القومي للسينما، اليوم الأربعاء، بإعادة فتح مركز ثروت عكاشة الثقافي، وسط حضور جماهيري كبير، ليعود إلى سابق عهده كمنارة لنشر الفكر والثقافة والفن داخل مدينة السينما بالهرم.

حضر الافتتاح كلًا من الكاتب والناقد مجدي الشحري مدير عام الانتاج والمشرف على مركز ثروت عكاشة والكاتب المسرحى الأستاذ محمد عبد الحافظ رئيس المركز القومى لثقافة الطفل واللواء محمد عبد القادر من ابطال حرب اكتوبر المجيدة والمخرج أشرف أبو النجا والمخرج شريف جابر والمخرج عمر عصام والمخرج اسامة عبد العزيز والمخرج محمود سالم.

وخلال الاحتفالية، تم عرض الفيلم الروائي القصير "فوتوجينيك"، قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس ومن سيناريو واخراج شريف جابر سالم، وتصوير إسلام ديار.

كما تم عرض الفيلم التسجيلي "ما وراء الحافة" للمخرج عمر عصام.

وأقيمت ندوة لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور وأدارها الناقد "أحمد النبوي" بمشاركة المخرجين.