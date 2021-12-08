الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يشهد لقاء للقيادات الصناعية والنقابية بين مصر وبيلاروسيا بمصنع كيما

اللقاء الحوارى
اللقاء الحوارى

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اللقاء الحوارى للقيادات الصناعية والنقابية بين مصر وبيلاروسيا، بحضور سفيتلانا كلوتشوك رئيس نقابة العاملين بالكيماويات والمناجم والصناعات البترولية، والمهندس محمد زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والكيميائى عماد حمدي نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للكيماويات، بالإضافة إلى المهندس محمد حسنين العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة كيما، فضلاً عن ممثلي النقابات العمالية بدولتي الأردن ولبنان.

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كما شهد اللواء أشرف عطية توقيع بروتوكول التعاون بين اتحاد عمال نقابات مصر ونقابة العاملين بالكيماويات والمناجم والصناعات البترولية بدولة بيلاروسيا للتكامل الصناعي، وتبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين في مجالات التعاون المختلفة.

وفى كلمته أكد محافظ أسوان أن الجمهورية الجديدة تشهد طفرة غير مسبوقة فى القطاعات التنموية والخدمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الذى تجسد جلياً فى اهتمام القيادة السياسية والحكومة للنهوض بجميع قطاعات العمل العام.

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وأوضح أن هناك مشروعات تنموية وخدمية يتم تنفيذها ضمن المبادرات الرئاسية المتتالية والتى من أبرزها إنشاء ورفع كفاءة وتطوير العديد من الصروح الصناعية في مجالات متنوعة، وخاصة بتروكيمياويات، بجانب "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، وأيضاً التأمين الصحى الشامل و100 مليون صحة، بالإضافة إلى تطوير العشوائيات وغيرها الكثير.

وطالب أشرف عطية بعودة الدور العلمى والأكاديمى للشركة بقوة من خلال تعظيم الاستفادة من معهد كيما للتدريب الفنى لخلق كوادر فنية مدربة ومؤهلة لسوق العمل مما يساهم فى توفير فرص عمل حقيقة للشباب .

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وأشار إلى أن إنشاء مصنع كيما (2) وتطوير المصنع القديم يؤكد على اهتمام الدولة بقلاعها الصناعية التي تعتبر إحدى العلامات البارزة في تاريخ الصناعة المصرية وخاصة أن الشركة تحرص على المشاركة المجتمعية الجادة والتى كان أخرها مشاركتها الإيجابية فى تخفيف الأضرار والتلفيات لمنازل العاملين بالشركة المتضررين من السيول الأخيرة التي تعرضت لها المحافظة سواء بتخصيص وحدات سكنية بديله لهم أو بصرف تعويضات مالية .

أسوان محافظ أسوان القيادة السياسية القابضة للصناعات القطاعات التنموية النقابات العمالية

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