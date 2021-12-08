تهشم 3 سيارات سقطت عليهم لوحة إعلانية فى مصر الجديدة

تسبب سقوط لوحة إعلانية بسبب الرياح العاتية في تهشم 3 سيارات بأحد الشوارع بمنطقة مصر الجديدة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من الأهالي مفاده سقوط لوحة إعلانية وتهشم عدد من السيارات بمصر الجديدة، وبالانتقال والفحص تبين سقوط عامود محملة عليه لافتة بسبب الرياح القوية، ما أسفر عن تهشم 3 سيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

من جانبها، نشرت الإدارة العامة للمرور، إرشادات عامة وتعليمات لقائدى المركبات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين، يجب التزام قائدى السيارات بها، حرصا على سلامتهم، للوقاية من أخطار الحوادث المرورية، ومنع وقوع أى ضحايا نتيجة العاصفة الترابية التى تضرب المدن والطرق المؤدية لها.

وأوضحت أنه فى حالة قيادة السيارات على الطرق السريعة، يجب السير بسرعات منخفضة، مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة، ويجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان، مع تفادى الاستخدام المفاجئ، والضغط الشديد على الفرامل.

وأكدت أنه لتفادى الحوادث أعلى الطرق، يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين، وعدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من «40 - 50 مترًا» بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة «أمطار، ضباب، عواصف».

وحذرت الإدارة العامة للمرور، قائدى السيارات من استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز، كما يجب على المواطنين عدم السير أعلى الطرق، وتم تخصيص رقم للطوارئ والإغاثة لسائقى السيارات وهو 01221110000.

وشددت إدارة المرور على تجنب تخطى السيارات، أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى، وعدم السير بسرعات جنونية، والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق، ومنع السير عكس الاتجاه لتجنب وقوع الحوادث المرورية، مع تكثيف انتشار سيارات الإغاثة السريعة على جميع الطرق السريعة والرئيسية، لمواجهة الأعطال المفاجئة، الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى مراقبة الكاميرات لكافة الطرق والإبلاغ عن أى حوادث أو أعطال مرورية.