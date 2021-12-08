بلينكن يستعد لجولة فى جنوب شرق آسيا ومحادثات تشمل الصين وبورما

يستعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للقيام بجولة في جنوب شرق آسيا الأسبوع المقبل، يسعى من خلالها لإبراز أهمية المنطقة لاستراتيجية الولايات المتحدة في مواجهة الصين، وللتصدي بشكل أكبر للأزمة "المتفاقمة" في بورما بعد إطاحة جنرالات الجيش الحكومة المدنية.

ويبدأ بلينكن جولته بمحطة في ليفربول يلتقي خلالها نظراءه في مجموعة السبع من الجمعة إلى الأحد، وفق ما أعلنه المتحدث باسمه نيد برايس الأربعاء في بيان.

ويناقش بايدن من بين مسائل أخرى حشد القوات الروسية على حدود أوكرانيا، وهي الأزمة التي ناقشها الرئيسان الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في قمتهما التي عقدت الثلاثاء بالاتصال المرئي.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن أمله في أن تختار روسيا مسار وقف التصعيد في المسألة الأوكرانية، وأن تسحب قواتها من الحدود.

وقال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين ملخصا لقاءه مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، خلال تصريح له في مقابلة صحفية نشرت الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية الأمريكية نصها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين: "آمل بشدة أن تختار روسيا خفض التصعيد وسحب قواتها والانخراط في الدبلوماسية بشأن الاختلافات الموجودة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة مستعدة وراغبة في المساعدة بشكل خاص في المضي قدما في تنفيذ اتفاقيات مينسك "التي ستكون السبيل لحل الخلافات حول دونباس".

ثم يتوجه بلينكن إلى إندونيسيا وماليزيا وتايلاند للتأكيد على أهم أولويات السياسة الخارجية الأمريكية، وهي التصدي لنفوذ الصين المتصاعد.

في جاكرتا سيلقي بلينكن خطابا "حول أهمية منطقة (المحيطين) الهندي-الهادئ" فيما سيبحث في كوالالمبور ضرورة الحفاظ على منطقة "حرة ومفتوحة".

وتتهم الولايات المتحدة الصين بممارسة الترهيب والضغط في المنطقة، وخصوصا في بحر الصين الجنوبي.

وقال برايس "سيناقش الوزير بلينكن في كل دولة الأزمة المتفاقمة في بورما".

ونددت الولايات المتحدة تكرارا بالانقلاب العسكري في بورما في الأول من فبراير وإطاحة حكومة الزعيمة المدنية أونغ سان سو شي الخاضعة للإقامة الجبرية حاليا.

ويتوقف بلينكن في هاواي في 17 ديسمبر في طريق عودته إلى الولايات المتحدة.