برلمانية: انطلاق صالون مستقبل وطن الثقافى فى الشرقية غدًا

أعلنت النائبة سكينة سلامة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن انطلاق الصالون الثقافي الثاني لحزب مستقل وطن" ثقافة تبني وعيًا" بمحافظة الشرقية، غدًا الخميس.

وقالت "سلامة" إن فكرة الصالون الذي يُعقد تحت عنوان "الشائعات وحروب الجيل"، مستوحاة من تحذيرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المتكررة من حرب الوعي التي يريد البعض من خلالها تغييب العقول وتدمير الشباب المصري.

وأكدت عضو تعليم النواب، أن الصالون سيبدأ بكلمة مسجلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، حول الشائعات وتأثيرها على الشباب، لافتًًة إلى أن التقارير الحكومية رصدت في شهر واحد ما يزيد عن 21 ألف شائعة، وهو ما يؤكد استهداف الشباب من قبل الكارهين للدولة المصرية.

وأضافت أن هناك العديد من المتخصصين الذين سيشاركون في الصالون الثقافي، منهم العقيد حاتم صابر، والإعلامي نشأت الديهي، وممثلون عن الازهر والكنيسة، وعدد من أساتذة الجامعات، لافتة إلى أنه سيتم خلال الصالون تكريم عدد من المواهب الشبابية.