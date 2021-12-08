الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلمانية: انطلاق صالون مستقبل وطن الثقافى فى الشرقية غدًا

النائبة سكينة سلامة
النائبة سكينة سلامة

أعلنت النائبة سكينة سلامة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن انطلاق الصالون الثقافي الثاني لحزب مستقل وطن" ثقافة تبني وعيًا" بمحافظة الشرقية، غدًا الخميس.

وقالت "سلامة" إن فكرة الصالون الذي يُعقد تحت عنوان "الشائعات وحروب الجيل"، مستوحاة من تحذيرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المتكررة من حرب الوعي التي يريد البعض من خلالها تغييب العقول وتدمير الشباب المصري.

وأكدت عضو تعليم النواب، أن الصالون سيبدأ بكلمة مسجلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، حول الشائعات وتأثيرها على الشباب، لافتًًة إلى أن التقارير الحكومية رصدت في شهر واحد ما يزيد عن 21 ألف شائعة، وهو ما يؤكد استهداف الشباب من قبل الكارهين للدولة المصرية.

 وأضافت أن هناك العديد من المتخصصين الذين سيشاركون في الصالون الثقافي، منهم العقيد حاتم صابر، والإعلامي نشأت الديهي، وممثلون عن الازهر والكنيسة، وعدد من أساتذة الجامعات، لافتة إلى أنه سيتم خلال الصالون تكريم عدد من المواهب الشبابية.

النائبة سكينه سلامة لجنة التعليم بمجلس النواب الصالون الثقافي مستقل وطن محافظة الشرقية الصالون

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