الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

هل تشعر بالبرد أكثر من غيرك؟.. إليك الأسباب

البرد
البرد

في هذا الطقس البارد هل تجد نفسك ترتجف بشكل مضاعف أكثر من غيرك؟، على الرغم من أنه قد يكون لدى معظم الأشخاص ميل طبيعي للشعور بالبرد، إلا أنه هناك أيضًا مجموعة متنوعة من الظروف التي يمكن أن تزيد من شعورك بالبرد، نرصدها في التقرير التالي:


قصور في الغدة الدرقية 

هي غدة على شكل فراشة في قاعدة العنق، وتساعد على تنظيم التمثيل الغذائي والتفاعلات الكيميائية التي تحافظ على الجسم، وإذا كانت هذه الغدة لا تنتج ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية ، أو إذا كان جسمك لا يستطيع معالجة هذا الهرمون بشكل فعال ، فقد تصاب بقصور الغدة الدرقية، وإلى جانب الشعور بالبرد، تشمل الأعراض الأخرى لقصور الغدة الدرقية ما يلي، وفقا لموقع casper:

ترقق الشعر
جفاف الجلد 
التعب
فترات الحيض غير المنتظمة أو الغزيرة

الإمساك
زيادة الوزن
 

مشكلة في الأوعية الدموية 


إذا شعرت بالبرد في يديك وقدميك، فقد يكون لديك اضطراب في الأوعية الدموية حيث يتم تقييد تدفق الدم إلى ذراعيك وساقيك، بالإضافة إلى الشعور بالبرد، تشمل أعراض مشاكل الأوعية الدموية ما يلي:

- تصلب الشرايين «تضيق الأوعية الدموية»
مرض رينود «تشنجات تضيق الشرايين في أصابع اليدين والقدمين»
- تلوين أبيض أو أزرق في أصابع اليدين والقدمين
- وخز أو خفقان أو تنميل في ذراعيك وساقيك
- الجلد رطب وبارد

الإصابة بمرض السكري

يُعرف تلف الكلى الذي يحدث نتيجة لمرض السكري باسم اعتلال الكلية السكري، ومن أعراض اعتلال الكلية السكري الشعور بالبرد طوال الوقت، وتشمل الأعراض الأخرى لاعتلال الكلية السكري ما يلي:

الغثيان 

الحكة 
- فقدان الشهية
- ضيق في التنفس
تورم في الوجه أو القدمين أو اليدين


فقدان الشهية 

فقدان الشهية هو نوع من اضطرابات الأكل، ويصبح الأشخاص المصابون بفقدان الشهية نحيفين بشكل خطير بسبب القلق الشديد بشأن زيادة الوزن، ويعد الشعور بالبرد هو أحد أعراض الإصابة بفقدان الشهية.

لا تتجاهل الشعور الدائم بالبرد 


ونظرًا لأن الشعور بالبرد طوال الوقت يمكن أن يكون علامة على حالة طبية أكثر خطورة ، فمن المهم عدم تجاهل هذه الأعراض، وإذا كنت تشعر بالبرد بشكل متكرر حتى عندما تكون في مكان دافئ استشر طبيبك لمعرفة ما قد يحدث.

ويعتمد علاج البرودة المزمنة لديك كثيرًا على السبب. على سبيل المثال، إذا كنت تعاني من اضطراب في الأوعية الدموية وتدخن ، فمن المحتمل أن يقطع الإقلاع عن التدخين شوطًا طويلاً نحو المساعدة في حل هذه المشكلة، وإذا كانت شعورك بالبرودة المستمرة ناتجة عن حالة الغدة الدرقية، فقد تحتاج إلى دواء لعكس انخفاض الغدة الدرقية.

الطقس البارد البرد الشعور بالبرد أسباب الشعور بالبرد السكري الانيميا فقدان الشهية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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