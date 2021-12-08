«ماعت» تختتم فعاليات الورش التدريبية لمناهضة خطاب الكراهية باسم الدين

اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الورش التدريبية التي نظمتها حول مناهضة خطاب الكراهية، والتي استمرت على مدار 6 أيام، بتدريب 150 طالبًا وطالبة من جامعات مختلفة علي مستوي الجمهورية، وبمشاركة عددٍ من المدربين والخبراء وأصحاب السياسات وأصحاب المصلحة في مجالات مختلفة كالفن والإعلام والقانون ورجال الدين.

ورشة تدريبية لمناهضة خطاب الكراهية باسم الدين

أبرز المشاركين الكاتب والسيناريست باهر دويدار، المستشار أيمن فؤاد رئيس محكمة جنايات القاهرة، الدكتور يوسف الورداني مساعد وزير الشباب والرياضة، الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بالقاهرة، الدكتورة إنجي أبو العز مدرس الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام، جامعة بني سويف، الدكتور محمود عبد العزيز المعيد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، المستشار القانوني رأفت حلمي خادم بالكنيسة الكاثوليكية وعضو مكتب دياكونيا للتنمية، الدكتور حمادة إسماعيل مشرف مرصد الأزهر، الدكتور كمال عبد السلام عضو مركز كايسيد للزمالة الدولية.

ورشة تدريبية لمناهضة خطاب الكراهية باسم الدين

وقام بالتدريب وتسيير الجلسات كلًا من الأستاذ عبد اللطيف جودة والأستاذ ماجد موريس والاستاذة ياسمين جبر.

وتم تنفيذ الورش التدريبية على مرحلتين حيث ناقشت المرحلة الأولي من كل ورشة مفهوم خطاب الكراهية، وخطاب الكراهية ما بين حرية الرأي والتطرف العنيف بالإضافة إلي استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة خطاب الكراهية ،وأيضا وثيقة الأخوة والإنسانية وأهمية استخدامها.

ورشة تدريبية لمناهضة خطاب الكراهية باسم الدين

أما المرحلة الثانية فقد ركزت على مهارات تصميم وإعداد المبادرات و الدافع للتغيير والبساطة وراء المبادرات الناجحة ،كان ذلك من خلال تفاعل المدربون مع الشباب في صياغة مبادرات مجتمعية تهدف للحد من خطاب الكراهية وتعزيز لغة الحوار والتعايش السلمي.

وعلى هامش مشروع بناة السلام في مصر نظمت مؤسسة ماعت حلقة نقاشية حول "دور الفن فى مناهضة خطاب الكراهية باسم الدين"، حضرها الكاتب والسيناريست باهر دويدار ،وعدد من الصحفيين والإعلاميين والباحثين المهتمين بالملف الحقوقي.

ورشة تدريبية لمناهضة خطاب الكراهية باسم الدين

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن خطاب الكراهية و التطرّف والعنصرية أصبح يُشكل خطرًا علي المجتمع، وانطلاقا من دور المجتمع المدني في تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان تسعى مؤسسة “ماعت” لتعزيز قيم التسامح وقبول الآخر من خلال دعم وتنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية المقترحة من قبل الطلاب لتفعيل آليات جديدة في إطار الهدف الخاص بالقضاء على خطاب الكراهية باسم الدين ،ونتوقع أن يكون لها أثر بالغ فى المجتمع لمكافحة الكراهية والإرهاب.

ورشة تدريبية لمناهضة خطاب الكراهية باسم الدين

ومن جانبها أكدت مونيكا مينا مديرة وحدة البرامج والمشروعات بمؤسسة ماعت، أن المؤسسة تسعى دائمًا إلى الاستمرار في تنفيذ الورش التدريبية والمبادرات المجتمعية على مستوى الجمهورية، وأشارت إلى أن ماعت لديها خطط طويلة المدى تهدف إلى تعزيز التنوع الفكرى والثقافى والدينى بالمجتمع وذلك عن طريق فتح قنوات للتواصل مع منظمات المجتمع المدني والشباب خلال عام 2022.