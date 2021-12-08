السجن 6 سنوات لـ 3 متهمين في واقعة «استعراض عبدة الشيطان» بالدقهلية

أصدرت محكمة جنح ميت غمر برئاسة المستشار أحمد المسلمي، حكمًا بالسجن لثلاث متهمين 6 سنوات مع الشغل من بينهم اثنين حضوريا والثالث غيابيا وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم ومصادرة السلاح المستخدم "طفاية حريق" والمتهمين في ‏مقتل طالبة وإصابة أخري في قرية أتميدة أثناء أحد الأفراح خلال تقديم بعض الاستعراضات ‏الغريبة والتي أطلق عليها الأهالي "استعراضات عبدة الشيطان" باستخدام طفايات الحريق وهم عرايا من الجزء العلوي من أجسادهم مما تسبب في حالة من الفزع بين الحضور ‏وخلال ذلك تطايرت طفاية حريق بسرعة كبيرة نحو المجني عليها فأصيبت إحداهما وتوفيت ‏الأخرى متأثرة بإصاباتها.

وكان المستشار علاء السعدنى، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المصنورة الكلية قد أحال 3 متهمين إلي محكمة ميت غمر الجزئية وهم: "السعيد عادل لبيب."، و"جمال محمد ميسرة" ‏محبوسان، "وهاني محمد فرج" هارب، لأنهم بتاريخ 25/ 6/ 2021 تسببوا خطأ في وفاة ‏المجني عليها "ميادة إيهاب مصطفى المرسى"، بأن كان ذلك ناشئ عن إهمالهم ورعونتهم ‏وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح بأن أقاموا احتفالية مستعرضين بها بطفايات الحريق والتي ‏انفجرت إحداها مصطدمة برأس المجني عليها محدثين إصابتها التي أودت بحياتها وقد تمكنوا ‏وقت الحادث من مساعدتها .

كما جرى توجيه اتهام آخر للمتهمين وهو أنهم تسببوا خطأ في إصابة الطفلة المجني عليها "نور وليد ‏عوض أحمد"، بأن كان ذلك ناشئ عن إهمالهم ورعونتهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح بأن ‏أقاموا احتفالية مستعرضين بها بطفايات الحريق والتي انفجرت إحداها مصطدمة برأس المجني ‏عليها محدثين إصابتها، كما أنهم حازوا أدوات "طفاية حريق" مما تستخدم في التعدي عليها ‏الأشخاص.‏