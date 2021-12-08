السجن 6 سنوات لـ 3 متهمين في واقعة «استعراض عبدة الشيطان» بالدقهلية
أصدرت محكمة جنح ميت غمر برئاسة المستشار أحمد المسلمي، حكمًا بالسجن لثلاث متهمين 6 سنوات مع الشغل من بينهم اثنين حضوريا والثالث غيابيا وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم ومصادرة السلاح المستخدم "طفاية حريق" والمتهمين في مقتل طالبة وإصابة أخري في قرية أتميدة أثناء أحد الأفراح خلال تقديم بعض الاستعراضات الغريبة والتي أطلق عليها الأهالي "استعراضات عبدة الشيطان" باستخدام طفايات الحريق وهم عرايا من الجزء العلوي من أجسادهم مما تسبب في حالة من الفزع بين الحضور وخلال ذلك تطايرت طفاية حريق بسرعة كبيرة نحو المجني عليها فأصيبت إحداهما وتوفيت الأخرى متأثرة بإصاباتها.
وكان المستشار علاء السعدنى، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المصنورة الكلية قد أحال 3 متهمين إلي محكمة ميت غمر الجزئية وهم: "السعيد عادل لبيب."، و"جمال محمد ميسرة" محبوسان، "وهاني محمد فرج" هارب، لأنهم بتاريخ 25/ 6/ 2021 تسببوا خطأ في وفاة المجني عليها "ميادة إيهاب مصطفى المرسى"، بأن كان ذلك ناشئ عن إهمالهم ورعونتهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح بأن أقاموا احتفالية مستعرضين بها بطفايات الحريق والتي انفجرت إحداها مصطدمة برأس المجني عليها محدثين إصابتها التي أودت بحياتها وقد تمكنوا وقت الحادث من مساعدتها .
كما جرى توجيه اتهام آخر للمتهمين وهو أنهم تسببوا خطأ في إصابة الطفلة المجني عليها "نور وليد عوض أحمد"، بأن كان ذلك ناشئ عن إهمالهم ورعونتهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح بأن أقاموا احتفالية مستعرضين بها بطفايات الحريق والتي انفجرت إحداها مصطدمة برأس المجني عليها محدثين إصابتها، كما أنهم حازوا أدوات "طفاية حريق" مما تستخدم في التعدي عليها الأشخاص.