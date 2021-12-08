محافظ بورسعيد: مستعدون لأي طارئ فى حالة الطقس السيئ

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بأن هناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع أى طارئ قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة. مؤكداً أن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة .

وأوضح محافظ بورسعيد، أن هناك استعدادات مكثفة وجاهزية تامة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات فى الأحوال الجوية التى يشهدها موسم الشتاء الحالي، وأشار إلى أن هناك انتشارا لعدد كبير من سيارات الفاكيوم وشفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف علي مدار الساعة، وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

وأشار المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، واستمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين المحافظة فور تساقط الأمطار .

سقوط سقف محل من الحديد نتيجة شدة الرياح ببورسعيد.. وخسائر بواحة دعية علي شاطئ بورفؤاد.

وفي شأن آخر سقط سقف محل من الحديد من أعلي مول تجاري بشارع طرح البحر بمحافظة بورسعيد، وذلك نتيجة حالة الطقس غير المستقر، والزيادة الكبيرة في سرعة الرياح.

وتسببت حدة الرياح في تطاير السقف بالرغم من أنه من مادة الحديد الثقيلة ومثبت باللحام، إلا أن سرعة الرياح تسببت في سقوطه أرضًا، وسط حالة من الذعر لدي الأهالي والمارة، الذين قاموا بوضعه علي جانب الطريق لتسيير حركة المرور، وحتي انتهاء حالة الطقس غير المستقر.

في ذات السياق أعلن محمد دعيه أحد شباب محافظة بورسعيد تضرر واحة دعية والتي كان من المقرر أن تستقبل المواطنين بداية من الغد، وأكد أن هناك خسائر قد حدثت بالموقع، تسببت في انهيار عددًا من الأعمدة والطرابيزات والفرش، وأكدت أن الواحة لن تستقبل الأهالي إلا بعد انتهاء النوة وإصلاح ما أفسدته.

وأكد مصدر مطلع بمديرية الصحة ببورسعيد، أن المستشفيات العامة والخاصة، لم تستقبل أي حالات وفاة أو إصابات نتيجة حالة الطقس غير المستقر، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي تحسبًا لوقوع إصابات.

يذكر أن عاصفة ترابية قوية قد ضربت محافظة بورسعيد اليوم الأربعاء، وتسببت في حجب الرؤية عن السيارات، وتزايدت سرعة الرياح بشكل كبير، وتسببت في توقف حركة الصيد، وكذلك أغلق ميناء شرق بورسعيد وتوقفت حركة الملاحة.