بعد تحذيرات «الأرصاد».. نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

نظرًا لسوء الأحوال الجوية الذي تشهده البلاد، أصدرت هيئة الأرصاد عددًا من التحذيرات لمرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفية، بعدم الخروج في مثل هذه الأجواء، وترصد "الدستور" أبرز نصائح لمرضى الجيوب الأنفية:

- المحلول الملحي يخفف انسداد الأنف ويساعد في التخلص من الإفرازات، لذا يمكن استخدامه لغسيل الأنف.

- استنشاق بخار الماء، حيث إنه يساعد على ترطيب المخاط في الأنف وتخفيف أعراض الجيوب الأنفية والشعور بالألم.

- شرب الكثير من المياه يساعد على ترطيب الجيوب الأنفية.

- الابتعاد عن شرب الكفايين لأنه يساهم في تحفيز التهاب الجيوب الأنفية.

- عدم التعرض للروائح النفاذة.

- عمل كمادات ماء ساخن على منطقة الخدين والأنف والجبهة؛ لتخفيف حدة الألم.

- مارس الرياضة بشكل منتظم، فهي تحسن الدورة الدموية وتساعد على عدم انسداد الأنف.

- الابتعاد عن الأدخنة بكل أنواعها، كالسجائر أو الشيشة.

- حاول الابتعاد عن الأتربة وغلق النوافذ والأبواب جيدًا.

- يجب تناول الفاكهة والخضروات بكثافة في تلك الفترة، وتحديدًا الغنية بفيتامين سي.

- استخدام الكمامة عند الخروج إلى الشارع، وعدم الاحتكاك أو الجلوس بأشخاص مصابين بنزلات البرد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، اليوم الأربعاء، يصاحبها نشاط للرياح الجنوبية الغربية على (القاهرة الكبرى -الوجه البحرى -السواحل الشمالية -ومدن القناه -سيناء- شمال الصعيد ) والتى تعمل على إثارة الرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة مما يؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوم الأربعاء، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.