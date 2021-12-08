الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

درة تنتظر عرض «الكاهن» 29 ديسمبر

درة
درة

تنتظر النجمة درة عرض فيلمها الجديد "الكاهن" يوم 29 من شهر ديسمبر الجاري في مصر والدول العربية بعد انتهاء عمليات المونتاج والمكساج للعمل الجديد.

أبطال فيلم الكاهن

 الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الإثارة والتشويق والرعب، ويشارك في البطولة كلا من  النجوم محمود حميدة وجمال سليمان  وحسين فهمي وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن وهو إنتاج مصري سعودي فيلم الكاهن يتناول صراع القوى الخفية للتحكم في الاقتصاد العالمي من خلال حرب المعلومات.

تستعرض الأحداث ملاحقة صحفيان لأطراف تلك المنظمات رغم تعرضهم لمأساة انسانية تعصف بحياتهم الشخصية، وبمساعدة محامي المنظمة، يتحد الثلاثي لكشف مخطط التنظيم للعالم.

وتدخل درة قريبا تصوير مسلسلها الجديد  المشرحة وهو من أعمال منصة شاهد الأصلية ومن إنتاج صادق الصباح ويتكون من عشر حلقات وينتمي لنوعية السيكودراما، وقد حققت درة نجاحا في البطولات المطلقة خارج رمضان منذ فترة بأعمال مميزة جدا مثل الشارع اللي ورانا وبلا دليل وصولا لحكاية غالية في زي القمر الذي تصدر التريند المصري وحصل على إشادات كثيرة من الجمهور والنقاد.

ويشاركها بطولة المشرحة النجوم عادل كرم ودياب، علي الطيب ومها نصار. ومن إخراج وتأليف تامر نادي.

وتواصل تصوير  فيلمها الجديد جدران والذي تعود به للبطولات المطلقة السينمائية  وهو من إنتاج شركة للمنتج cinepro - ياسر صلاح وعثمان ابو لبن، وينتمي  لنوعية أفلام الرعب، وهو قصة ياسر صلاح سيناريو وحوار أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمد بركة، وتلعب فيه درة دور ليلى ويشاركها البطولة كل من  نيكولا معوض وأحمد بدير وفراس سعيد وهند عبد الحليم.

وكانت درة تألقت  بإطلالتها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة ال٤٣ لمهرجان القاهرة السينمائى الدولي، والإطلالة التي ظهرت بها درة حملت توقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد، ماكياج منى جمال شعر ريتشارد البوستاني ومجوهرات tres hermanas.

وحصدت درة إعجاب متابعي وحضور المهرجان بإطلالتها ووصفوها بالأميرة وأنها تأكد مكانتها كأيقونة للموضة والجمال والأناقة في الفعاليات الفنية.

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