تحويلات مالية بمليون جنيه.. ضبط المتهم بالاتجار في «الدولار الأمريكي»

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهم بالاشتراك مع آخر في الإتجار في العملة والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين "أحدهما خارج البلاد" بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام "المقيم خارج البلاد" بإرسال المبالغ المالية حصيلة عمله بإحدى الدول بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي".

وإرسالها للثاني عن طريق حوالات عبر شركة لتحويل الأموال، وقيام الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء فضلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة.. بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الثانى وضبطه"متواجد بالبلاد".. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الآخر "متواجد بإحدى الدول" كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال عامين طبقاً الفحص المستندي ما يعادل 1,260,800 جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.