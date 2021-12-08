الأربعاء 08 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحويلات مالية بمليون جنيه.. ضبط المتهم بالاتجار في «الدولار الأمريكي»

الدولار
الدولار

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهم بالاشتراك مع آخر في الإتجار في العملة والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين "أحدهما خارج البلاد" بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام "المقيم خارج البلاد" بإرسال المبالغ المالية حصيلة عمله بإحدى الدول بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي".

وإرسالها للثاني عن طريق حوالات عبر شركة لتحويل الأموال، وقيام الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء فضلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة.. بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الثانى وضبطه"متواجد بالبلاد".. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الآخر "متواجد بإحدى الدول" كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال عامين طبقاً الفحص المستندي ما يعادل 1,260,800 جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

 

مباحث الأموال العامة وزارة الداخلية ضبط التحويلات المالية الاتجار في العملة الاتجار في النقد الاجنبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

الرئيس السيسى يعلن عن تقديم 100 فرصة تعليم للمواهب الشابة فى العالم الإسلامى

«أمطار وشبورة مائية وأتربة».. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

السيسى يدعو الجامعات الكبرى الموجودة فى العالم إلى مساعدة مصر 

الرئيس السيسي: سنقاتل لتوفير المعرفة والتعليم الحقيقي ومواجهة الفكر المتطرف

فتح ميناء السويس واستئناف الحركة الملاحية بعد تحسن الأحوال الجوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ذوو الإرادة الخارقة

محمود الشربيني

شاكوش وتابعه سوسته!

حسين دعسة

الفقر التعليمي.. مسار نحو التعافي.

أميرة الديب

انظر إلى نفسك من النافذة.. واكتشف ذاتك

إبراهيم داود

ميلاد إبراهيم عبدالمجيد

ماجد حبته

الرجل الرمادى.. والشعر الأبيض!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كنوز مصر.. القادرون باختلاف

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

حاملاً قطع أثرية مصرية: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة غداً

فتاة تطعن مستوطنة إسرائيلية بحي الشيخ جراح في القدس

استطلاع: غالبية الإسرائيليين يعتبرون أن الجيش خسر حروبه الأخيرة