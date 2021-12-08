الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج في المنيا

تجميع مدخرات العاملين
تجميع مدخرات العاملين بالخارج

تمكنت مباحث التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من القبض على 3 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج في محافظة المنيا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" له معلومات جنائية – بالاشتراك مع شخصين، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا"، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول "متواجد بإحدى الدول" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية".

وأيضًا قيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من بعض الدول "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى والثالث "بالعملة المصرية" بالبريد، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقومون عقب تلقيهم تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين الثانى والثالث "المتواجدين بالبلاد" وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين طبقاً الفحص المستندي 1,5 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

 

الاتجار في النقد الاجنبي العملة المصرية البضائع جرائم الأموال العامة متهمين تجميع مدخرات العاملين المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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