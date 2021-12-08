«تعليم القاهرة» تحتفي بالطالبة مبتكرة الشخصية الكركاتورية للمحطات النووية

كرم محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، المبدعة أمل جمال عبدالعليم، الطالبة بإدارة الساحل التعليمية، بمدرسة ناصر الثانوية بالصف الأول الثانوي، الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة ابتكار الشخصية الكركاتورية عن محطات الطاقة النووية.

وأقيمت المسابقة برعاية رئيس الجمهورية، وكرم الطالبة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقدمت الطالبة المبدعة بورتريه صورة شخصية لمدير تعليم القاهرة تعبيراعن امتنانها وحبا وتقديرا له الذي يراعي المتميزين والمبتكرين ويحثهم على الإبداع، بحضور منال شاهين، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وزينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، وهند عابدين مدير إدارة التعليم المجتمعي ووحدة البحث العلمي.

وأدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي (2.6 مليون طالب وطالبة) اليوم الأربعاء، أول امتحان شهري يعقد لهم هذا العام في المناهج الجديدة المطورة وفقًا لنظام التعليم الجديد 0.2، بأداء امتحان مادة اللغة الانجليزية.

وانتهى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، أمس الثلاثاء، من الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية.

وأعلنت الوزارة عن بدء تصحيح الامتحانات داخل المدرسة من معلم المادة، تحت إشراف مستشاري المادة بالإدارات التعليمية.

وشددت الوزارة على مديريات التربية والتعليم، على أن النتيجة لم تعلن للتلاميذ ويتم إضافتها على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، لتعلن بالألوان وليس الدرجات.

يذكر أن أعلنت وزارة التربية والتعليم لجميع طلاب الصف الرابع الابتدائي، أنه سوف يتم امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي بدءًا من يوم 5 ديسمبر المقبل، مع ملاحظة الآتي:

1- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج «ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر».

2- يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

3- المواد الأساسية هي: «اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - الدراسات الاجتماعية - العلوم - المهارات المهنية - تكنولوجيا المعلومات».

4- عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة أسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي لينطلق بداية من يوم 15 يناير وتستمر حتى يوم 20 يناير من نفس الشهر.

وأصدر الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، قرار بانطلاق امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي 15 يناير المقبل، مطالباً إدراج مواعيد الامتحانات ضمن جدول امتحانات نصف العام للنقل.

وقررت وزارة التربية والتعليم، منح يوم الأربعاء 19 يناير إجازة من امتحانات نصف العام لمناسبة عيد الغطاس للمسيحين.