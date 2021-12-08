الأربعاء 08 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 2901 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

حملات مرورية
حملات مرورية

تمكنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 2901 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، خلال حملات موسعة استمرت على مدار 24 ساعة.

من جانبه شهد عدد من محاور وميادين القاهرة والجيزة، صباح الأربعاء 8 ديسمبر، كثافات مرورية متوسطة، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور ونشر الأوناش لرفع أي أعطال أو تحسبًا لوقوع أي حوادث أعلى المحاور.

وواصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية، بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وظهرت كثافات مرورية متحركة بشارع رمسيس في اتجاه العباسية وسيولة بالاتجاه الأخر، كما شهدت كثافات بطريق صلاح سالم، خاصة في منطقة نفق العروبة واتجاه المطار، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة، كما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائري.

وظهرت كثافات مرورية متوسطة بمحور صلاح سالم في الاتجاهين أمام المتجه من العروبة إلى المطار، وكذلك الأمر للمتجه من الطيران حتى مطلع أكتوبر بسبب زيادة الأحمال. 

كما تباطأت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس وللمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر، وكذلك الأمر بمنطقة الكورنيش اتجاه المعادي أمام ماسبيرو ووزارة الخارجية.

تحرير ارتداء الخوذة الدراجات النارية قائدي وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

«شهوة الملاك» لياسر عبداللطيف.. تحية للثمانينيات التى نحب حتى جرائمها

الأكثر قراءة

«أمطار وشبورة مائية وأتربة».. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

«الإيسيسكو» تهدي الرئيس السيسى درع «تحيا مصر.. الجمهورية الجديدة»

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

نقل مدير مدرسة ومعلمتين فى مصرع طالب داخل مدرسة بكفر شكر

سفير روسيا بالقاهرة: التعاون مع مصر شهد دفعة بفضل العلاقات بين الرئيس السيسى وبوتين

السيسى يشهد انطلاق المنتدى العالمى للتعليم العالى ومؤتمر «الإيسيسكو»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ذوو الإرادة الخارقة

محمود الشربيني

شاكوش وتابعه سوسته!

حسين دعسة

الفقر التعليمي.. مسار نحو التعافي.

أميرة الديب

انظر إلى نفسك من النافذة.. واكتشف ذاتك

إبراهيم داود

ميلاد إبراهيم عبدالمجيد

ماجد حبته

الرجل الرمادى.. والشعر الأبيض!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كنوز مصر.. القادرون باختلاف

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

حاملاً قطع أثرية مصرية: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة غداً

فتاة تطعن مستوطنة إسرائيلية بحي الشيخ جراح في القدس

استطلاع: غالبية الإسرائيليين يعتبرون أن الجيش خسر حروبه الأخيرة