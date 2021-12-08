تحرير 2901 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

تمكنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 2901 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، خلال حملات موسعة استمرت على مدار 24 ساعة.

من جانبه شهد عدد من محاور وميادين القاهرة والجيزة، صباح الأربعاء 8 ديسمبر، كثافات مرورية متوسطة، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور ونشر الأوناش لرفع أي أعطال أو تحسبًا لوقوع أي حوادث أعلى المحاور.

وواصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية، بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وظهرت كثافات مرورية متحركة بشارع رمسيس في اتجاه العباسية وسيولة بالاتجاه الأخر، كما شهدت كثافات بطريق صلاح سالم، خاصة في منطقة نفق العروبة واتجاه المطار، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة، كما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائري.

وظهرت كثافات مرورية متوسطة بمحور صلاح سالم في الاتجاهين أمام المتجه من العروبة إلى المطار، وكذلك الأمر للمتجه من الطيران حتى مطلع أكتوبر بسبب زيادة الأحمال.

كما تباطأت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس وللمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر، وكذلك الأمر بمنطقة الكورنيش اتجاه المعادي أمام ماسبيرو ووزارة الخارجية.