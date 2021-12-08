الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الخميس.. بيتهوفن يدشن «مقام» ضى الموسيقى

فيلم نسخ بيتهوفن
فيلم "نسخ بيتهوفن

يدشن أتيليه العرب للثقافة والفنون، جاليري ضي، في السابعة من مساء غد الخميس، ناديا للموسيقى بعنوان "مقام"، وذلك بعرض فيلم "نسخ بيتهوفن" الذي يرصد السنوات الأخيرة في حياة عبقري الموسيقى لودفيج بيتهوفن وقدم فيها سيمفونيته التاسعة الشهيرة.

الفيلم من بطولة إد هاريس؛ وديان كروجر؛ ومن إخراج أجناسيكا هولاند.

ويقدم الدكتور كريم الصياد، أستاذ الفلسفة بآداب القاهرة؛ تحليلا فلسفيا لموسيقي بيتهوفن بشكل عام والسيمفونية التاسعة بشكل خاص؛ كما يعلق على الموسيقى بالفيلم وعلاقة الموسيقى باللاهوت.

وحول دور النادي قال الصياد، إن مقام الموسيقى هو مقام الاستماع إلى الموسيقى وفهمها والاستمتاع بها، والمقام هو المحل الدائم، وهو محلنا الدائم في الموسيقى، الذي نتوسل إليه بحب الموسيقى، والإيمان بها كطريقة لفهم العالَم، والإنسان، والطبيعة، والألوهية.

واستطرد الصياد، الموسيقى هي الإضافة الإنسانية على الطبيعة، وأحدث الفنون الأساسية نشأة فيما يرى الفلاسفة والمؤرخون. إنها الفن الوحيد الذي لا نلقاه في الطبيعة مصادفةً. ولهذا فإن وجوده في حد ذاته علامة على أننا كنّا هنا يومًا.

وتابع: نلتقي في هذا المنتدى؛ حيث نحلل الأعمال الموسيقية ونحن في رحابها. إنها فرصتنا لنكون جزءًا من الموسيقى نفسها، جزءًا من الألحان، والتوافقات، والإيقاعات، فرصتنا لنسكن في عبقرية المؤلفينَ، ونستمتع بالمعمار الهائل، من داخله، ونتجول في ردهاته، ونطالع زخرفَه، ونتشرّب ألوانَه.

يقدم المنتدى مساحة حرة لطرح أفكارنا بخصوص أميز الأعمال الموسيقية المعروفة، وخلفيات المؤلفينَ التاريخية، وظروف إنتاج الأعمال، وتحليل الأعمال نفسها، ثم يُفتح الحوار في شكل نقاش حر، ليحقق هارمونية الأفكار، التي نتعلمها من هارمونية الأنغام، التي ترتفع بنا إلى سماء المقام.

بيتهوفن، كان ملحنًا وموسيقارًا وعازف بيانو ألماني، وهوَ أحدُ الشخصيّات البارزة في الحقبة الكلاسيكيّة التي تَسبِق الرومانسيّة؛ ويُعتَبرُ من أعظَم عباقرة الموسيقى في جميعِ العصور وأكثَرهُم تأثيراً، وأبدَع أعمالاً موسيقيّة خالِدة، كما له الفضلُ الأعظم في تطوير الموسيقى الكلاسيكيّة. 

وتَشمَلُ مُؤلّفاتُه تِسعَ سيمفونيّات وخَمسَ مقطوعاتٍ على البيانو وأُخرى على الكمان، واثنينِ وثلاثينَ سوناتا على البيانو وسِتّ عَشرة مقطوعةً رُباعيّة وتريّة؛ كما ألّف أيضاً أعمالاً للصالونِ الأدبيّ وأُخرى للجوقة وأغانٍ أيضاً.

أتيليه العرب للثقافة والفنون جاليري ضي ناديا للموسيقى بعنوان مقام فيلم نسخ بيتهوفن السنوات الأخيرة في حياة عبقري الموسيقى

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وائل لطفي

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