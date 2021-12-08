«ذا ناشيونال» تحتفي بتطوير مجمع التحرير بالقاهرة: يجذب السياحة الدولية

احتفت صحيفة "ذا ناشيونال"، بتجديد مجمع التحرير في وسط القاهرة، حيث وقَّع الصندوق السيادي للدولة ووزارة التخطيط عقدًا بقيمة 220 مليون دولار مع شركات دولية لتطوير مبنى المجمع وهو مبنى حكومي إداري، حيث يتم تنفيذ جميع الأعمال الورقية من قبل الجهات الحكومية انطلاقًا من المجمع.

ووقَّع الصندوق السيادي المصري ووزارة التخطيط عقدًا بقيمة 3.5 مليار جنيه مصري (222.7 مليون دولار) مع رابطة من ثلاث شركات عالمية لتجديد المجمع وتحويله إلى الموقع الذي سيشمل فندقًا وشققًا ومكاتب ومساحات بيع بالتجزئة ومطاعم.

وقال أيمن سليمان ، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: "يبدأ المجمع رحلة جديدة من مبنى حكومي قديم ومميز في قلب القاهرة إلى مجمع متميز متعدد الأغراض يجذب السياحة الدولية وكبرى الشركات العالمية والإقليمية".

وتضم رابطة الشركات "الكونسورتيوم": شركة العتيبة للاستثمارات الإماراتية.، ومجموعة أكسفورد كابيتال، وهي شركة استثمار وتطوير وإدارة عقارية في الولايات المتحدة؛ و Global Ventures Group، وهي منظمة أمريكية تعمل على تعزيز فرص تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، إن الاختيار يعكس استراتيجية الصندوق السيادي لتنمية أصول الدولة وجذب الاستثمارات لتعظيم قيمتها.

وتشمل المشاريع السابقة لمجموعة أكسفورد كابيتال، تحويل مبنى ضمان لندن 1923 في شيكاغو إلى فندق لندن هاوس الفاخر.

وتتمثل الخطة في إعادة بناء المجمع باعتباره "وجهة أنيقة" من شأنها أن تصبح "مرساة ومحفزة لتنشيط المنطقة بأكملها".

وقالت السعيد، إنه من المتوقع أن يستغرق المشروع حوالي عامين ليكتمل بمجرد بدء أعمال التطوير.

وتم تصميم المجمع من قبل المهندس المعماري المصري محمد كمال إسماعيل، المتوفى عام 2008، ومن أبرز أعماله المحكمة العليا في مصر، وتوسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة.

وتم افتتاح المجمع في عام 1952 في عهد الملك فاروق، قبل ثورة يوليو التي أطاحت بالنظام الملكي.

يأتي هذا فيما سيتم نقل عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية، وكذلك الوزارات الحكومية، قريبًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، على بعد حوالي 45 كيلومترًا شرق القاهرة، وهو مشروع واسع النطاق قيد الإنشاء منذ عام 2015.