الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة الأمريكية: تطعيم 60% من السكان ضد كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

 أعلنت المراكز الأمريكية للحد من الأمراض والوقاية منها، أن 60% من الشعب الأمريكي تم تلقيحهم بالكامل ضد عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


وقالت رئيسة الهيئة الصحية الأمريكية روشيل والينسكي - خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض حسب ما نقله موقع "أكسيوس" الأمريكي - إن بلوغ الولايات المتحدة تلك النسبة من التطعيم ضد كورونا يأتي مع استمرار انتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة في البلاد، بعد أن تم رصدها في 19 ولاية ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد، منوهة في الوقت نفسه أن سلالة "دلتا" السابقة مازالت السلالة المُهيمنة في الولايات المتحدة.


وأشارت والينسكي إلى أن نحو 71% من سكان الولايات المتحدة تلقوا على الأقل جرعة واحدة من اللقاح، بينما تلقى 23% من السكان الجرعة الثالثة المُعززة من اللقاح، مضيفة أن نحو 64% من الأطفال فوق 5 سنوات تم تلقيحهم بالكامل، وتصل هذه النسبة إلى 72% في البالغين.


وقالت والينسكي: "مازلنا نعمل على فهم مدى خطورة أوميكرون، وكذلك كيف تتأثر بالأدوية الحيوية واللقاحات.. نتوقع أن كل الإجراءات (السابقة) ستساهم جزئيا على الأقل في توفير بعض الحماية ضد أوميكرون".


وشددت والينسكي على أنه "إذا لم تكن بعد قد تلقيت اللقاح، ذلك يعني أن تتوجه للتطعيم.. إذا كنت مؤهلا للحصول على جرعة مُعززة ولم تتلقاها بعد، توجه لتلقيها.. وذلك يعني أيضا ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن الداخلية العامة، وغسيل اليدين بشكل دوري، وتحسين التهوية في الأماكن المغلقة، وممارسة التباعد الاجتماعي".

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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