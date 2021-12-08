سعر الجنيه الإسترلينى مقابل المصرى اليوم الأربعاء 8-12-2021

استقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8-12-2021 في سوق تداول العملات محليًا ، حيث سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنوك الحكومية المصرية و الخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8-12-2021

جاء سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 21.53 جنيه للشراء 21.71 جنيه للبيع، و بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك مصر اليوم نحو 21.48 جنيه للشراء و 21.74 جنيه للبيع ، وفى بنك كريدي أجريكول سجل السعر 20.96 جنيه للشراء و 21.22 للبيع، أما فى الكويت الوطني فسجل السعر 20.97 جنيه للشراء، و 21.23 جنيه للبيع، كما سجل سعر الجنيه الإسترليني 20.93 جنيه للشراء و 21.22 جنيه للبيع في بنوك: بلوم، الأهلي الكويتي، و سجل فى البنك المصري الخليجي 20.98 جنيه للشراء، و 21.22 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني نحو 21.51 جنيه للشراء و 21.75 جنيه للبيع، و حقق سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم إلى نحو 21.47 جنيه للشراء و 21.76 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8-12-2021

يشار إلى أن الجنيه الإسترليني العملة المتداولة في المملكة المتحدة وتوابعها من جزيرة مان و جزر القنال الإنجليزي وأقاليم ما وراء البحار البريطانية من جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية و المقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية و تريستان دا كون.