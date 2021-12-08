بعد تقليص الإمارات لعدد أيام العمل.. سيعزز الإنتاج وكفاءة الموظفين

بدأ العالم في إعادة التفكير في فكرته عن التوازن بين العمل والحياة، وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تغييرات في أسبوع العمل العادي من أجل تعزيز التوازن بين العمل والحياة في الدولة.

في آيسلندا ونيوزيلندا وإسبانيا، نجحت التجربة نجاحًا ساحقًا، إذ سعت البلدان الثلاثة بدرجات متفاوتة، إلى مفهوم أسبوع العمل الأقصر، مما قلص 40 ساعة عمل عادي يقضيها الموظفون في العمل إلى 35 أو 36 ساعة ووفقًا للدراسات التجريبية، تحسنت الإنتاجية بنسبة 25-40 %.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء، أنه اعتبارًا من 1 يناير 2022، سيتحول موظفو الحكومة الفيدرالية في الدولة إلى أسبوع عمل مدته أربعة أيام ونصف، مع تحول يوم الجمعة، الذي كان يومًا عطلة سابقًا، إلى نصف يوم. وبالتالي، من المقرر أن يتحول أسبوع العمل من نموذج الأحد إلى الخميس الحالي، المستخدم في معظم البلدان في العالم العربي، إلى نموذج الإثنين إلى الجمعة الأكثر شيوعًا على المستوى الدولي.

ويتمتع نصف يوم الجمعة بميزة مزدوجة تتمثل في الحفاظ على قدسية اليوم للخدمات الدينية الإسلامية مع تقصير الأسبوع إلى 36.5 ساعة.

وفقًا لموقع “ذا ناشونال” قال المسؤولون الإماراتيون، إن عطلة نهاية الأسبوع الطويلة الجديدة "تعزز الإنتاجية وتحسن التوازن بين العمل والحياة"، فهذا يمكن أن يساعد كلًا من القطاعين الخاص والعام.

القرار ينطبق فقط على العاملين في القطاع العام، ولكن من الصعب تخيل أن الشركات الخاصة لن تحذو حذوها.

وتشير نتائج تجربة آيسلندا، التي استمرت بين عامي 2015 و2019 وطبقت فقط على العاملين في القطاع العام، إلى أن هذا هو الحال على الأرجح في معظم الإدارات الحكومية في البلاد، فلم يتأثر الإنتاج الإجمالي بأسبوع عمل أقصر، بل تحسن في بعضها. والأهم من ذلك، أفاد العمال بأنهم يشعرون بتوتر أقل وبأنهم يتمتعون بصحة أفضل، عقليًا وجسديًا.

مفهوم عطلة نهاية الأسبوع لمدة يومين تم تمريره إلى تشريع في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة في الثلاثينيات، بعد أن جادلت النقابات العمالية بأن الممارسة الشائعة في ذلك الوقت لعطلة نهاية الأسبوع ليوم واحد أو 1.5 يوم كانت ضارة بالإنتاجية بقية الأسبوع، واستغرق الأمر عقودًا من الضغط لإحداث التغيير؛ على الرغم من أن الاقتصاد كان منطقيًا، كما أظهرت الزيادات في الإنتاجية في السنوات التالية، فإن المفاهيم المسبقة الشائعة التي تربط ساعات العمل بأخلاقيات العمل كانت قوية للغاية.

واجه أبطال أسبوع عمل أقصر في العقود الأخيرة عقبات مماثلة منذ فترة طويلة، لكن وباء كورونا كان بمثابة جرس إنذار مهم ، مما دفع الحكومات والشركات على حد سواء إلى إلقاء نظرة أكثر عملية وقائمة على الأدلة حول أفضل السبل لضمان ليس فقط التعافي الاقتصادي ولكن أيضًا التعافي النفسي، وفي الواقع، كما لاحظ باحثون مثل البروفيسور جليسون، فإن الاثنين مرتبطان ارتباطًا وثيقًا.

يمثل إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة نقطة تحول لهذا البحث ويمكن أن يضع معيارًا جديدًا للحياة.