«تواصل» أمسية شعرية ضمن فعاليات فرع ثقافة أسيوط (صور)

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط، سلسلة من اللقاءات والمحاضرات والندوات التثقيفية الأدبية، حيث شهدت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة اللقاء الأسبوعي لنادي الأدب برئاسة الشاعر احمد الشافعى.

وشهدت الجلسة مسابقة فى الإلقاء تألقت فيها مواهب أسيوط الجديدة، بحضور الأديب الكبير خلف عبد الرؤوف والشاعر الكبير محمد النجار والشاعرة حفيظة العطيفى، كما قدم الأدباء بعض القصائد الشعرية الجديدة.

ثقافة اسيوط

وعقد نادي أدب بيت ثقافة أبنوب برئاسة الشاعر وليد حشمت، أمسية شعرية بعنوان "تواصل" بمقر مركز شباب أبنوب، وشارك في الملتقى نخبة من مبدعي الأدب والفن بأسيوط رحب فيها حشمت بالحضور مؤكداً أن اللقاء هو تواصل حقيقي بين أدباء وشعراء وفناني ومبدعي المحافظة، هو تواصل محبة وإبداع وتميز وان نوادى الأدب بأسيوط ترحب بكل المبدعين الأدباء والمواهب الأدبية الشابة لإثراء المحتوى الثقافي والأدبي بأسيوط.

ثقافة اسيوط

وشارك أدباء البداري والقوصية وأبنوب بالملتقى وعلى رأسهم الشاعر مدثر الخياط والذي أمتع الجميع بقصائده منها قصيدة "بحبك يا مصر"، أعقبها قدم الشاعر عبدالغني مسعود عدد من قصائده منها قصيدة "النيل"، ثم اتبع ذلك قصائد للشاعر صبره سالم صبره والذي قدم بعض المربعات الأدبية، بينما قدم الشاعر احمد شافع مجموعة من قصائد الفصحي والتي حازت على اعجاب الحاضرين، وتخلل اللقاء قصائد لشعراء نادى الأدب بأبنوب حيث قدم الشاعر خالد فاروق عبود الأبنوبي بعض مربعات فن الواو، بجانب الاستماع إلى بعض القصائد الشعرية التي قدمها المواهب الأدبية الشابة، واختتم اللقاء بتوجيه بعض الموهوبين لحضور فعاليات اللقاء الأسبوعي لنادي الأدب بثقافة أبنوب.

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