الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 2.3 مليار دولار فاتورة استيراد الأدوية خلال 8 أشهر

الأدوية
الأدوية

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من أدوية ومحضرات صيدلة إلى حدود 2.3 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 1.9 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 416.9 مليون دولار.

وأضاف جهاز التعبئة والإحصاء، أن واردات مصر من أدوات وأجهزة للطب والجراحة سجلت ارتفاعًا هى الأخرى إلى حدود 305.9 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 269.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 36.2 مليون دولار.

أما فيما يخص الصادرات، أظهر التقرير أن صادرات مصر من أدوية ومحضرات صيدلة سجلت ارتفاعًا لـ 205.3 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 162.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 43.082 مليون دولار.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجـز فى الميـزان التجـارى إلى  2.91 مليار دولار خلال شهر  أغسطس 2021 مقابل 3.53 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إنخفاض قدره  17.7 ٪.

وارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة  50.5% حيـث بلغـت 3.26 مليــار دولار خـلال شهــر أغسطس  2021 مقابل  2.17  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـــمها: (عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 66.9%، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة  44.4%، ملابس جاهزة بنسبة 35.5%، أسمدة بنسبة 15.1%).

كما ارتفعت  قيمة الواردات بنسبة 8.2% حيث بلغت 6.17  مليار دولار خـلال شهر أغسطس 2021 مقابل 5.70 مليار دولار لنفس الشهر من  العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع  قيمة واردات  بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 91.9%، بترول خام  بنسبة 30.6%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 18.6 % ، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة  36.6%).

الاحصاء واردات أدوية صادرات مصر

رئيس التحرير

وائل لطفى

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