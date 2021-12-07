الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

منوعات

مصر تسقط محاربى الصحراء فى «ملحمة الجنوب» بـ«الكروت الملونة»

جريدة الدستور

تصدر منتخب مصر الأول لكرة القدم ترتيب مجموعته في بطولة كأس العرب بأفضلية اللعب النظيف، عقب تعادله مع منتخب الجزائر في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الجنوب بقطر. 

وانتهت مباراة مصر والجزائر في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العرب بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتقدم محمد أمين توجاي لصالح الجزائر في الدقيقة 19 وتعادل عمرو السولية لصالح منتخب مصر في الدقيقة 60.

ورفع كل فريق رصيده عند 7 نقاط، لكن حُسمت الصدارة لصالح منتخب مصر بعد حصول الفريق الجزائري على 4 بطاقات صفراء وطرد مقابل 3 إنذارات فقط من نصيب الفراعنة.

ويلتقي منتخب مصر مع الأردن في حين يصطدم منتخب الجزائر بنظيره المغربي في ربع النهائي.

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