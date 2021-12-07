الأربعاء 08 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: تراجع واردات مصر من وسائل النقل الجماعي خلال 8 أشهر

واردات مصر
واردات مصر

انكمشت واردات مصر من وحدات كاملة من أتوبيس وميكروباص ومينى باص بنسبة 74%، لتسجل 41.9 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 160.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 131.5 مليون دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى ارتفاع واردات سيارات نقل البضائع إلى حدود 327.1 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 247.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 79.8 مليون دولار، كما ارتفعت واردات عربات سيارات للاستعمالات الخاصة لـ 120.3مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 82.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 37.6 مليون دولار.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من جرارات وحدات كاملة بلغت 134.9 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 202.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 67.2 مليون دولار.

كما بلغت واردات أجزاء للسيارات 436.5 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 535.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 98.8 مليون دولار، وأجزاء لأجهزة الهاتف والبرق 137.091 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 208.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 71.1 مليون دولار.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى2.91 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 3.53 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 17.7 ٪.

الاحصاء واردات مصر أتوبيس سيارات

رئيس التحرير

وائل لطفى

«شهوة الملاك» لياسر عبداللطيف.. تحية للثمانينيات التى نحب حتى جرائمها

الأكثر قراءة

مصر تسقط محاربى الصحراء فى «ملحمة الجنوب» بـ«الكروت الملونة»

«الصحة» تكشف خبرًا سارًا بشأن متحور أوميكرون

«الأرصاد» تحذر من طقس غدٍ الأربعاء: رياح مثيرة للأتربة

محمد الباز: أبوتريكة منافق.. ولو راجل يستقيل من «بي إن سبورت»

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

الباز: رد محمد صلاح على سؤال الخمور «قمة التقوى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الشربيني

شاكوش وتابعه سوسته!

حسين دعسة

الفقر التعليمي.. مسار نحو التعافي.

أميرة الديب

انظر إلى نفسك من النافذة.. واكتشف ذاتك

إبراهيم داود

ميلاد إبراهيم عبدالمجيد

ماجد حبته

الرجل الرمادى.. والشعر الأبيض!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كنوز مصر.. القادرون باختلاف

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

القس رفعت فكرى سعيد

بناء الوعي

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

سفارة إسرائيل فى مصر تُحيى الذكرى الـ44 لزيارة السادات (صور)

القوات الإسرائيلية تغلق حاجز شعفاط العسكرى فى القدس

إسرائيل تُسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ أكتوبر