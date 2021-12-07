الإحصاء: تراجع واردات مصر من وسائل النقل الجماعي خلال 8 أشهر

انكمشت واردات مصر من وحدات كاملة من أتوبيس وميكروباص ومينى باص بنسبة 74%، لتسجل 41.9 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 160.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 131.5 مليون دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى ارتفاع واردات سيارات نقل البضائع إلى حدود 327.1 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 247.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 79.8 مليون دولار، كما ارتفعت واردات عربات سيارات للاستعمالات الخاصة لـ 120.3مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 82.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 37.6 مليون دولار.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من جرارات وحدات كاملة بلغت 134.9 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 202.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 67.2 مليون دولار.

كما بلغت واردات أجزاء للسيارات 436.5 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 535.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 98.8 مليون دولار، وأجزاء لأجهزة الهاتف والبرق 137.091 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 208.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 71.1 مليون دولار.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى2.91 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2021 مقابل 3.53 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 17.7 ٪.