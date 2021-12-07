الكرملين يكشف تفاصيل مكالمة بوتين وبايدن

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ دعا نظيره الأمريكي ​جو بايدن​ لعدم تحميل ​روسيا​ المسئولية عن التصعيد حول ​أوكرانيا​، لافتا إلى أن الناتو هو الذي يزيد من قدراته قرب حدود بلاده.

وأشار الكرملين عقب الاتصال بين بوتين وبايدن اليوم، إلى أن القضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية الداخلية وعدم وجود تقدم في تنفيذ اتفاقات مينسك لعام 2015 تصدرت المباحثات بين الرئيسين.

وأضاف الكرملين في بيان له مساء اليوم، أن الرئيس الروسي قدم أدلة دامغة على النهج الهدام الذي تتبعه كييف ويهدف للنسف الكامل لاتفاقات مينسك والتوافقات التي تم التوصل إليها في إطار رباعية نورماندي، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء استفزازات كييف ضد دونباس.

ولفت البيان إلى أن بايدن ركز على الطابع الخطير لتحركات القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، وحدد العقوبات التي ستكون الولايات المتحدة وحلفاؤها مستعدين لفرضها في حال المزيد من التصعيد.

وعقد الرئيسان الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، قمة افتراضية، لتفادي تصعيد عسكري في أوكرانيا.

وبدأت المحادثات بين بايدن وبوتين بتبادل مجاملات نقلها التليفزيون الروسي، وأعرب بايدن عن سروره للقاء بوتين، مبديًا أمله في أن يجري لقاؤهما المقبل وجهًا لوجه.

وقال بوتين مبتسمًا: «تحياتي سيدي الرئيس».

وظهر «بوتين» في مقطع فيديو قصير بثه الكرملين جالسًا خلف طاولة طويلة بمقره في سوتشي على البحر الأسود، فيما شارك بايدن في اللقاء من غرفة العمليات في البيت الأبيض.

ولم تبث واشنطن أي مشاهد عن اللقاء.

وعلقت وزارة الخارجية ​النمسا​وية، على قمة الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ونظيره الأمريكي ​جو بايدن​.

وأكدت الخارجية النمساوية أن وقف التصعيد مطلوب بشكل عاجل على الحدود الروسية الأوكرانية.

وأشارت الخارجية النمساوية إلى أن هناك حاجة ملحة لوقف التصعيد على الحدود، مؤكدة أن الوضع الحالي خطير ومثير للقلق، متابعة "لذا فإن الحوار بين ​روسيا​ و​الولايات المتحدة الأمريكية​، على أعلى مستوى يحظى بأهميته، وجاء في الوقت المناسب".

ولفتت الخارجية النمساوية إلى أنه من الأهمية بمكان بالنسبة للاتحاد الأوروبي ولا سيما النمسا، سيادة ​أوكرانيا​ وسلامتها الإقليمية غير القابلة للمساومة.