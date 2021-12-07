النمسا: القمة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي جاءت في الوقت المناسب

علقت وزارة خارجية ​النمسا​، على قمة الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ونظيره الأمريكي ​جو بايدن​.

وأكدت الخارجية النمساوية أن وقف التصعيد مطلوب بشكل عاجل على الحدود الروسية الأوكرانية.

وأشارت الخارجية النمساوية إلى أن هناك حاجة ملحة لوقف التصعيد على الحدود، مؤكدة أن الوضع الحالي خطير ومثير للقلق، متابعة "لذا فإن الحوار بين ​روسيا​ و​الولايات المتحدة الأمريكية​، على أعلى مستوى يحظى بأهميته، وجاء في الوقت المناسب".

ولفتت الخارجية النمساوية إلى أنه من الأهمية بمكان بالنسبة للاتحاد الأوروبي ولاسيما النمسا، سيادة ​أوكرانيا​ وسلامتها الإقليمية غير القابلة للمساومة.