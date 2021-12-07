إيران: مقترحاتنا تدفع بالمفاوضات النووية لإلغاء الحظر نحو الأمام

أعلن نائب ​وزير الخارجية​ الإيرانية للشؤون السياسية، على باقري كني، اليوم، أن المقترحات التي قدمها وفد بلاده المفاوض في ​فيينا​، من شأنها دفع عجلة المفاوضات النووية​ لإلغاء الحظر نحو الأمام.

وشدد باقري خلال زيارته إلى موسكو، على أن الجولة المقبلة لمباحثات فيينا والمقرر إجراؤها يوم الخميس، هدفها إلغاء الحظر على بلاده، لافتا إلى أن المسودتين المقدمة من قبل وفد بلاده المفاوض، لا تشكلان وثيقة جديدة، ولكن في ضوء النصوص التي توصل إليها الجانبان خلال 6 جولات سابقة في فيينا.

وتأتى زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني إلى العاصمة الروسية، موسكو، بهدف التشاور مع المسؤولين الروس، بما يتيح لإيران استمرار المفاوضات في ظل أجواء بناءة وماضية باتجاه الأمام.

وفى وقت سابق من اليوم، توقع وزير الخارجية الفرنسي ​جان إيف لودريان​، استئناف المحادثات النووية بين ​إيران​ والقوى العالمية يوم الخميس.

وأوضح لودريان أن عناصر المحادثات التي استؤنفت غير مشجعة، لافتا إلى أن هناك شعورا بأن الإيرانيين يريدون أن يجعلوها تستمر.

وقال لودريان: «كلما طالت فترة المحادثات، زاد تراجع الإيرانيين عن التزاماتهم واقتربوا أكثر من القدرة على امتلاك ​السلاح النووي​».

وأعرب وزير الخارجية الفرنسى عن أمله في أن تتخذ الأمور اتجاها إيجابيا، وإلا فإنها قد تقود إلى وضع خطير.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، وصفت الجولة السابعة من محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، التي انعقدت الأسبوع الماضي بين إيران ودول مجموعة 4+1، بأنها مخيبة للآمال، مؤكدة أن إيران لم تكن مستعدة لإحداث أي تقدم خلال المفاوضات.

ولفتت بساكي في تصريحات صحفية، إلى أن جولة محادثات فيينا الأخيرة كانت مخيبة للآمال، وطهران لم تذهب إلى طاولة المفاوضات مستعدة لأي تقدم، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.