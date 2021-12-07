الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزارتا العدل والاتصالات تطلقان منصة التقاضى الإلكترونى

الاحتفالية
الاحتفالية

عقدت وزارة العدل، اليوم، احتفالية بمناسبة الإطلاق الرسمي لمنصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمدير العام لشركة مايكروسوفت مصر ورئيس مجلس إدارة شركة لينك ديفيلومنت.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي ورؤية مصر 2030 نحو تطبيق التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، وتحت رعاية رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي.

وصرح وزير العدل في كلمته بأن مصر تسعى بوعي وإدراك وقيادة رشيدة من رئيسها الرئيس السيسي إلى بناء دولة حديثة وتحقيق نهضة شاملة تبلورت في التوجيه الرئاسي بدخول مصر مجال التحول الرقمي لتحقيق التنمية والرخاء وضمان دقة العمل والأداء.

أكد أن وزارة العدل تحت مظلة ومتابعة رئيس الوزراء وضعت نصب عينيها منذ اليوم الأول وسعت إلى تحقيقه على كافة الأصعدة والقطاعات لا سيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التقاضي وتيسير إجراءاته على المتقاضين، مشيرًا إلى أن ثمرة النجاح كانت حصاد العمل المشترك مع وزارات الاتصالات والتخطيط والمالية وشركتي ميكروسوفت ولينك المتخصصتين في هذا المجال.

أشار الوزير في حديثه إلى أن مشروع التقاضي الإلكتروني نواة لتعميم إجراءات التقاضي عن بعد مواكبة لمجريات العصر، ورغبة في تحقيق العدالة الناجزة، مثمنًا في هذا الصدد الدور العظيم لوزارة الاتصالات في توفير الدعم اللوجيستي اللازم لإتمامه، معربًا عن شكره وتقديره إلى وزارة المالية على دورها البناء في إنفاذ المشروع وتوفير وسائل الربط المالي، وكذا الجهد الملموس من وزارة التخطيط في التنسيق بين شركاء العمل وتذليل عقبات إطلاق المشروع.

في ختام كلمته، عبّر الوزير عن أن حرص وزارة العدل على أن تكون فاعلًا في منظومة التحول الرقمي لم يتوقف عند ما تم إنجازه من إتمام منظومة التقاضي عن بعد بما يتضمنه من رفع الدعوى إلكترونيًا  والتداعي أمام المحكمة، بل واستئناف الحكم الابتدائي الصادر فيها، بل نصبو في المرحلة القادمة إلي إكمال هذه المنظومة باتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية إلكترونيًا وغيرها من المشروعات التي تعكف عليها الوزارة بهدف رقمنة جميع الإجراءات القضائية.

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وائل لطفى

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