رامي صبري: «مش بسمع مهرجانات وشيرين هى نصّي التاني»

حل الفنان رامي صبري، الثلاثاء، ضيفًا على وائل منصور وسارة المنذر في حلقة خاصة براديو إنرجي 92.1 احتفالاً به كنجم نوفمبر.

وبدأ صبري حديثه عن أغنية "حياتي مش تمام": "من أفضل الأعمال التي قدمتها وذلك لأنني أحب أن أقدم عمل جديد وأن الكلام يكون جديد ومختلف"، وتابع: "كنت رافض كلمة مفتقدك بشدة التي جاءت ضمن الأغنية، لكن فيما بعد وافقت عليها لتحقق نجاحًا كبيرًا".

وعن أزمته السابقة مع عزيز الشافعي، قال: "الخلاف كان قديمًا وتحدثنا سويًا بدون أي وسيط فنحن أصدقاء قبل أي شئ، بجانب اننا نتعامل كاسرة واحدة داخل الأستديو، عزيز الشافعي بجانب إنه ملحن شاطر هو شاعر مثقف قوي ".

وتطرق الحديث مع وائل منصور وسارة المنذر لأغاني المهرجانات ورأي صبري بها، وقال: "مش بسمع مهرجانات خالص، أنا رجل متخصص في المزيكا، المهرجانات فيها دوشة في الكلام ومفهاش ترتيب وكمان فيها الكثير من الكلام والألفاظ الخادشة، ولكن اللي بيعجبني ويجز على الرغم من عدم وضوح كلمات اغانيه، هو مش بيقول حاجة ولكن ويجز يقدم مزيكا ممكن حد يسمعها، على الرغم من أنها في الكثير من الأوقات مقتبسة من أغاني اجنبية"، وبسؤاله عن أغاني الفنان محمد رمضان، قال: " محمد رمضان بيعمل اغاني كويسة وبسمع اغانيه فانا بسمع كل الناس".

وأكد صبري أنه يحرص على اختيار أغانيه بعناية: "بحاول أوصل لكل الناس فأنا عندي حياء في كلمات الأغاني اللي بقدمها ومش عايز أضايق أي حد بالكلام بتاع الأغاني اللي بقدمها، وأن الكل يقدر يسمعها بدون أي ضيق، مش بشتغل ملحن بس لما حد من صحابي بيحتاج أعمله أغنية بلحنها ولسة ملحن أغنية لشيرين".

وعن قرار منع أغاني المهرجانات الذي صدر مؤخرًا: "أنا ضد المنع وتحدثت مع الفنان هاني شاكر بعد قرار المنع للوصول لحل، ولكن هنا يجب القول أن هاني شاكر أمير الغناء العربي ومينفعش الشباب اللي لسة طالع يقولوا إنه بيغير منهم".

وكشف رامي صبري عن رأيه في حالة الجدل التي أثارتها أغنية شيماء، قائلاً: "سمعت شيماء الموضوع كله من أجل إثارة الجدل مش أكتر".

وتطرق الحديث عن علاقات رامي صبري بعدد من النجوم، فقال: "علاقتي بشيرين جيدة فهي صديقتي، وهي صوت مهم وصوت مصري عظيم ومش لازم توقف غناء ابداً، احنا محتاجين شيرين تكون موجودة، بحس ان شيرين نصي التاني".

وكشف رامي أن علاقته بالمخرج طارق العريان وأصالة لم تتغير ومازالت مستمرة على الرغم من الانفصال الذي تم بينهما.

وعن فكرة الديو الغنائي مع عدد من النجوم، قال رامي: "أغنية شطبنا كان من المفترض انني سأقدّمها مع أصالة ولكن لم يتم، وسعيت لتقديم ديو غنائي يجمعني مع محمد حماقي و تامر حسني ولكن لم يكتمل ، واتمني تقديمه مرة أخرى".

وتابع حديثه "تحدثت مع الكثير من النجوم من اجل ديو ولكن لم يتم الامر، فمشكلة الكثير من النجوم إنهم يغلقون على أنفسهم".

وعن دخوله مجال التمثيل، قال: "لا أحب التمثيل، وكنت سأقدم فيلم مع ياسمين صبري بعد مكالمة مع السبكي ولكن حين طلبت منه أن يكون الفيلم موسيقي رفض"، مضيفًا: "أقدر قيمة السينما فهي جميلة وبتشهر الفنان بأكثر من شكل، ولكنها لم تكن زي الزمان".

وأكمل حديثه قائلاً: "اعتذرت عن 10 عقود سينمائية بعد الموافقة بسبب تغييرات تمت في اللحظة الأخيرة، ليس هذا فقط، كنت هشارك في مسلسل مع مي عز الدين، ولكن اعتذرت وقدم الدور مكاني الفنان كريم فهمي واعتذرت عن المسلسل بسبب اختلاف في طريقة التسويق".

وكشف رامي صبري خلال حديثه تفاصيل أغنية تتر مسلسل فرصة تانية لياسمين صبري، والتي حملت "غريب الحب"، قائلاً: "الأغنية وصلت لي قبل رمضان بـ5 أيام وفور سماعي لها وافقت عليها فوراً".

خلال الحلقة قدم رامي صبري بشكل حصري لإنرجي أحدث اغانيه الجديدة والتي من المقرر طرحها قريباً والتي قال عنها: "هى من ألحان عزيز الشافعي وانا اتوقع انها ستحقق نجاحاً كبيراً".