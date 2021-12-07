الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

كيفية حساب الزكاة عن السنوات الماضية وطريقة إخراجها

الزكاة
الزكاة

من الأسئلة التي تطرح بشكل كبير من رواد التواصل الاجتماعي لدار الإفتاء عبر البث المباشر، عن المسائل المتعلقة بإخراج الزكاة، حيث ورد سؤال يقول: ظليت فترة طويلة من الوقت لا أخرج زكاة مالي، ولكني ندمت على ما فات، وبدأت أخرج الزكاة، فما حكم الشرع في السنوات الماضية التي لم أخرج فيها زكاة مالى؟ 

وذكرت الدار إنه يجب على الإنسان الذي كان متكاسلًا أو متهاونًا في إخراج الزكاة في السنوات الماضية أن يبادرَ ويُخْرِجَ ما عليه من أموال الزكاة بعد أن يقوم بعمليةٍ حسابيةٍ لكل سنة على حدة حتى تبرأَ ذمَّتَهُ أمام الله تعالى، حيث إنَّ الزكاةَ دينٌ على صاحب المال لا يسقط إلا بالأداء منذ أن يكلف بذلك.

وأضافت الدار أن الزكاة ركنٌ من الأركان الخمسة، التي بُنِي عليها الإسلام، وهى حق الفقير في مال الغني، إذا ما توافرت شروطُ الزكاة من بلوغِ المال النصاب، وكان فائضًا عن حاجة المزكّي الأصلية، وحال عليه الحول، وخاليًا من الدين، وجب إخراج الزكاة بواقع ربع العشر، وإعطاءُ هذا المقدار للمستحقين من الفقراء والمساكين.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء 

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء الإفتاء المصرية آراء الفقهاء في تعجيل الزكاة إخراج الزكاة للفقراء الزكاة عن السنوات الماضية

رئيس التحرير

وائل لطفى

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