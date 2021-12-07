الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أمينة خليل تتصدر الترند: تعرضت لكسر القلب وخيانة الأصدقاء

أمينة خليل
أمينة خليل

علقت الفنانة أمينة خليل، على  تعرضها للعديد من الأحداث الصعبة في حياتها، وكيفية مرورها بها، مشيرةً إلى أن تلك الأحداث والمواقف لم تجعلها ترى الدنيا بشكل أسود ولم تتحول النظرة الورية للحياة للون الأسود بعد.

وقالت أمينة خليل، في حوارها ببرنامج AB talks: "تعرضت لفشل المشاريع وخيانة الأصدقاء وكسر القلب، ولكن كل تلك المواقف لم تحول النظرة الوردية للحياة لدي للبنية أو السوداء بعد، فلقد علمتني والدتي أن أحافظ على التوازن بين النعومة والقسوة، وعلمتني أن أواجه التحديات وآملة لغدِ أفضل دائمًا وأنا مدينة لها بذلك".

أضافت: "ووالدي يرسم على وجهي الابتسامة دائمًا حينما أتذكره وعلمني كيف أكون سعيدة، وفي السوشيال ميديا محبش السعادة الغير مبررة طول الوقت عليه، أنا أشير تحديدًا إلى حوار دار بيني وبين أصحابي على السوشيال ميديا على الناس اللي ديمًا بتصدر إنهم مبسوطين، إيه أنتو طول الوقت مبسوطين ومبتضايقوش؟ ده أنا بشوفه مش طبيعي".

تابعت أمينة خليل:"حياتي في الطفولة كانت جميلة قضيتها مع عائلتي وأنا مش فاكرة حاجات كتير من طفولتي، ولكن بدأت تظهر المشاكل في فترة الجامعة".

انفصال أمينة خليل

كشفت أمينة خليل عن انفصالها عن خطيبها في لقائها مع برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي أمس.

كانت أمينة أثارت الجدل بعدما ظهرت، على «الريد كاربت» في ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ5، برفقة تامر هاشم نجم فرقة كايروكي، مما أثار التساؤلات، خاصة بعد فسخ أمينة خطبتها قبل عدة أشهر.

وخلال فعاليات المهرجان على مدار عشرة أيام خطف الكثير من النجوم الأنظار على السجادة الحمراء، التي شارك عليها نخبة من نجوم العالم والوطن العربي، وتنافسوا بكثير من الإطلالات التي واكبت خطوط الموضة.

وبدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 34، التي تضمنت الكثير من الأنشطة والفعاليات في السادس والعشرين من نوفمبر الماضي.

أمينة خليل الفنانة أمينة خليل كسر قلب خيانة

رئيس التحرير

وائل لطفى

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