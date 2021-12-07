«لغة الأسانسير» لجذب المستثمرين وعقد الصفقات

لخص الراحل ستيف جوبز، مؤسس شركة «أبل» العملاقة، أهمية اللغة البسيطة فى فعل كل شىء حين قال جملته الشهيرة: «صحيح أن التبسيط يبدو صعبًا لكن يستطيع من يتقنه أن يحرك الجبال، قد تكون البساطة أصعب من التعقيد، لذلك عليك أن تعمل بجد لتوضيح أفكارك لجعل الأمر مبسطًا لأن الأمر يستحق العناء فى النهاية».

ويعرض موقع «Hbrarabic» فوائد تبسيط اللغة فى الحياة والعلاقات الشخصية.

إعادة النظر فى الأمور

هل شعرت يومًا بأن الفكرة متعددة الأوجه وتتحرك الخيوط والأفكار الخاصة بها فى كل الاتجاهات وأنه يجب عليك إعادة النظر فى كل الأمور لتبسيطها وطرح سؤال واحد يشمل كل الموضوع؟، وبهذه الطريقة فإن التبسيط يجبرك على الرجوع للخلف ومراجعة الأفكار الخاصة بك مرة أخرى، ما يتيح لك إعادة النظر فى كل الأمور من جديد.

تنظيم أفكارك الفرعية

إذا كانت الإجابة عن فكرة ما أو موضوع محدد أمًرا معقدًا فإن التبسيط يساعدك على فهم هذا التعقيد، فعلى سبيل المثال إذا كنت تقرأ كتابًا سوف يجيب كل فصل عن سؤال واحد بسيط، بينما تجيب الفكرة العامة للكتاب عن هذه الفصول معًا.

التواصل بوضوح

توصيل أفكارك بشكل جيد، وهذا يعنى قدرة أكبر على التواصل بوضوح، وفى المقابل فإن الأشخاص الذين لا يعرفون إيصال ما يشعرون به بشكل جيد يواجهون بعض المشاكل الخاصة فى التواصل خاصة فى مجال الأعمال، فلن تتمكن من تلميع مشروعك أو جذب انتباه العميل والحصول على التمويل الملائم من القائمين على الأمر، ما زلت لا تعرف كيفية إعطاء فكرة شاملة بسيطة ومحددة للمشروع.

اسلك أقصر الطرق وحدد أولوياتك

أحد مفاتيح التبسيط هو معرفة ما هو مهم حقًا وما هو غير كذلك.

لذلك اسلك أقصر الطرق لتوضيح الفكرة وعلى عكس ما يبدو فإن هذا الأمر لن يضر بالدقة ولكن سيتيح لك استخراج الأفكار الإضافية لاحقًا. كما أن الأشخاص الأكثر قدرة على الوضوح والتبسيط هم الأكثر قدرة على النجاح والإقناع، فنلاحظ أن مؤلفى الأفلام السينمائية يعرضون أفكارهم فى مدة تتراوح ما بين ٣ و٥ دقائق ويحتاج المنتجون السينمائيون نحو ٤٥ ثانية لتقرير ما إذا كان هذا العمل يستحق استثمارهم أم لا.