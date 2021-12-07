الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بالاتجار فى المخدرات بمدينة نصر 4 أيام

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر الثلاثاء، حبس المتهمين بالاتجار في المخدرات بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت قوة أمنية من قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – سيدة، مقيمان بدائرة القسم) حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلين إحدى السيارات "ملك وقيادة الأول "، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين – 16 أمبول من مخدر الكيتامين – ميزان حساس – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيــل تنقلاتهما، وبتطوير مناقشتهما عن مصدر المضبوطات أقرا بتحصّلهما عليها من (أحد الأشخاص "محدد"، مقيم بدائرة القسم ).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير وبحوزته (2390 قرص مخدر لعقاقير مختلفة – 3 علب "دواء" لاصق)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهمان أيدها، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة مدينة نصر حبس المتهمين الاتجار المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفى

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