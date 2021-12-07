بعد أزمة محمد صلاح.. رشا المهدي مدافعًة عنه: «ركزوا في المهم»

علقت الفنانة رشا مهدي على تعليقات الجمهور السلبية على لقاء لاعب الكرة محمد صلاح مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج الحكاية، قائلة: “تركنا المهم ومسكنا في مواضيع تافهة”.

ودوّنت رشا مهدي عن رأيها من خلال حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، قائلةً: محمد صلاح كان كريم جدًا مع كل اللي تابعوه خلال أكتر من ساعة في لقائه مع عمرو أديب وقال نظامه الغذائي وطريقة تطويره لنفسه وحاجات كتير جدًا، نقوم إحنا سايبنها كلها وماسكين في موضوع تافه ننظر بيه عليه! متدافعوش عن صلاح ومتسمحوش لحد يجركم للمواضيع التافهة وركزوا في المهم اللي قاله.