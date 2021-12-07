الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إطلاق اسم أخصائي تمريض على إحدى قاعات مستشفى ناصر العام

الاجتماع
الاجتماع

وافق محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على إطلاق إسم أخصائي التمريض، محمد عبد الحليم أبوبكر، على إحدى قاعات العناية المركزة بمستشفى ناصر العام.

وتوفى عبدالحليم، في 16 سبتمبر الماضى، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء قيامه بأداء واجبه الوظيفي، وجاء القرار تقديرًا وتكريمًا له على إخلاصه وتفانيه في العمل.

كما وافق المجلس التنفيذي على تخصيص 12 قيراطا "أملاك دولة" بعزبة كوم الرمل التابعة لمجلس قروي دلهانس مركز الفشن، بغرض إقامة مركز شباب عليها ، لخدمة أبناء العزبة، بالإضافة إلى الموافقة تخصيص 12 قيراطا " تبرع" خارج الزمام بعزبة بهنساوي مركز أهناسيا، بغرض إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي عليها مع إطلاق اسم المتبرع عليها.

فيما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض زراعية " تبرع" بمساحة 31 قيراطاً بقرية بني حلة مجلس قروي بدهل بسمسطا، بغرض إقامة مجمع مدارس"ابتدائي، إعدادي وثانوي عام"عليها،بجانب الموافقة تخصيص مساحة 243 متر بالدور الأرضي بالمبنى الإداري الجديد ملك الوحدة المحلية بالواسطى،لاستغلاله مقر سجل مدني لصالح قطاع الأحوال المدنية لخدمة أبناء مركز ومدينة الواسطى. 

بني سويف محافظة مستشفى السكرتير العام مستشفى ناصر

رئيس التحرير

وائل لطفى

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