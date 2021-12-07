سفارتنا فى كندا والمكتب الثقافى بمونتريال يحتفيان بالشيف المصرى «شاهير مسعود» (فيديو)

بعد وجود كتابه ضمن أفضل 100 لعام 2021..

أقام سفير مصر فى كندا أحمد أبو زيد، ورئيس المكتب الثقافى المصرى بمونتريال الدكتور أحمد فوزى، فعالية ثقافية مشتركة للاحتفاء بالشيف المصرى- الكندى شاهير مسعود، مؤلف كتاب "Eat Habibi Eat" الذى تم اختياره ضمن افضل 100 كتاب فى كندًا عام 2021، والمقدم الرئيسى لعدد من البرامج التلفزيونية الغذائية فى التلفزيون الكندى.

وأقيم الحفل بمقر نادى الريدو بوسط العاصمة الكندية أوتاوا، وهو من اعرق النوادي التاريخية فى كندا.

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وقد شهد الحفل، الذى تضمن جلسة حوارية ادارتها رئيسة مكتب قناة CTV الاخبارية الكندية الشهيرة، مشاركة كبار الشخصيات السياسية والاجتماعية فى كندا، وعدد من أعضاء مجلسى العموم والشيوخ، و رؤساء متحف التاريخ ومتحف الفنون والمتحف الحربى، ورئيس جامعة اوتاوا، ومستشار رئيس الوزراء جاستن ترودو، الي جانب كبار مسئولى وزارة الخارجية ولفيف من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الاجنبية المعتمدة لدى كندا.

وقد تضمنت الفعالية تذوق عدد من الاطباق والوصفات الخاصة التي أعدها الشيف "مسعود" فى كتابه، والتى تتميز بتقديم نكهات مصرية خالصة بأسلوب و طريقة إعداد غربية، سواء ايطالية او فرنسية، فى محاولة تستهدف تعريف المجتمع الكندى والذوق العالمى بأهم خصائص المطبخ المصرى بأسلوب حديث ومبتكر يطرحه شباب مصر بالمهجر. كما قام الكاتب بالتوقيع علي نسخ من كتابه الذى أهداه الي المشاركين.

سفيرنا في كندا: نستهدف عرض الثقافة المصرية

وفى تصريح للسفير المصرى أحمد ابو زيد، أشار إلي أنه حرص على اقامة هذه الفعالية خلال فترة أعياد الميلاد فى كندا، والتي تتميز بتجمع افراد الأسرة حول الطعام واستحضار العادات والثقافات والموروثات التاريخية، فى محاولة تستهدف عرض الثقافة المصرية من منظور جديد ومختلف يعكس قدرة أبناء الجيل الثانى من الجالية المصرية فى كندًا علي الإبداع والاندماج فى وطنهم الجديد مع الحفاظ علي هويتهم المصرية الأصيلة.

وأضاف أبو زيد، انه من دواعى الفخر أيضًا، أن تجرى الحوار مع الضيف الاعلامية الكندية الشهيرة جويس نابيير، وهى ايضا من أصول مصرية وترأس حاليا مكتب قناة CTV الاخبارية الشهيرة فى العاصمة اوتاوا، الأمر الذى جعل الاحتفالية بمثابة ليلة مصرية باقتدار تبادل فيها الطرفان اطراف الحديث حول ذكريات الوطن الأم وكيف كان الطعام المصرى رافداً أساسيًا فيها.

وقد حرص رئيس المكتب الثقافى فى كلمته علي استعراض نبذة تاريخية عن الطعام المصرى منذ عصر الفراعنة وتاثير الموقع الجغرافى والتاريخ علي تشكيل المطبخ المصرى عبر العصور.