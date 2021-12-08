الأربعاء 08 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في يوم التوعية بمتلازمة نقل الدم الجنيني.. كل ما تريد معرفته عنه

متلازمة نقل الدم
متلازمة نقل الدم الجنيني

يصادف يوم التوعية لمُتلازمة نقل الدم الجنيني يوم 7 ديسمبر، وتحدث عندما يشترك الأطفال في المشيمة، فإنهم يتشاركون أيضًا في الأوعية الدموية المتصلة.

عادة ما يكون تدفق الدم متوازنًا بينهما، ويكون الأطفال قادرين على النمو والتطور بشكل طبيعي، لكن في حالات متلازمة تحويل مسار الدم، يصبح تدفق الدم غير متوازن وسيتبرّع أحد الأطفال بالدم للآخر، عندما يحدث هذا يصاب الطفل المتبرع بالدم بالجفاف ويتوقف عن إنتاج البول، ينتج عن هذا انخفاض في السائل الأمنيوسي، السائل الواقي الذي يحيط بالطفل في الرحم.

مع ذلك، فإن الطفل الذي يتلقى الدم الإضافي (التوأم المتلقي) ينتج كميات أكبر من المعتاد من البول، ما يؤدي إلى زيادة السائل الأمنيوسي ، ومعرض لخطر الإصابة بفشل القلب بسبب الحجم الزائد للدم.

وفقًا لموقع childrensmn يتم تشخيص متلازمة نقل الدم من التوأم إلى التوأم عن طريق الموجات فوق الصوتية، تصبح الحالة واضحة عندما تظهر صور الموجات فوق الصوتية أن أحد الأطفال لديه سائل إضافي وأن الطفل الآخر قد انخفض بشكل كبير، يمكن أيضًا العثور على تشوهات في أنماط تدفق الدم في الحبل السري، إضافة إلى ذلك قد تعاني الأم من تضخم سريع في رحمها أسرع مما هو متوقع أثناء الحمل.

ويعد مفتاح علاج متلازمة نقل الدم من التوأم إلى التوأم هو التشخيص والتدخل المبكر، سيعتمد خيار العلاج الأفضل لأطفالك على مرحلة اختبار TTTS وعمر الحمل عند التشخيص، تتوفر عدة خيارات، بما في ذلك ما يلي:

التدبير التوقعي: يتضمن هذا المراقبة المستمرة بالموجات فوق الصوتية طوال فترة الحمل.

التخفيض السلوي : هذا إجراء يستخدم لإزالة السوائل الزائدة التي تراكمت في الكيس الأمنيوسي في التوأم المتلقي، حيث يستخدم الطبيب إبرة طويلة رفيعة إلى الرجم لسحب السائل

التخثير الضوئي بالليزر للجنين : تستخدم هذه الجراحة طفيفة التوغل الليزر لاستئصال الأوعية الدموية التي تساهم في التدفق غير الطبيعي للدم إلى الأطفال، أثبتت العديد من الدراسات أن هذا الإجراء لعلاج متلازمة نقل الدم من التوأم إلى التوأم هو العلاج الأكثر فعالية للأطفال الذين يعانون من متلازمة نقل الدم.

إذا تم الاكتشاف في وقت لاحق من الحمل، فقد تكون ولادة الأطفال هي الخيار الأفضل.

نقل الدم الجنين التوائم متلازمة نقل الدم الجنيني الأوعية الدموية

رئيس التحرير

وائل لطفى

«شهوة الملاك» لياسر عبداللطيف.. تحية للثمانينيات التى نحب حتى جرائمها

الأكثر قراءة

مصر تسقط محاربى الصحراء فى «ملحمة الجنوب» بـ«الكروت الملونة»

«الصحة» تكشف خبرًا سارًا بشأن متحور أوميكرون

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

«الأرصاد» تحذر من طقس غدٍ الأربعاء: رياح مثيرة للأتربة

محمد الباز: أبوتريكة منافق.. ولو راجل يستقيل من «بي إن سبورت»

«الصحة»: تسجيل 889 إصابة جديدة بكورونا.. و51 حالة وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الشربيني

شاكوش وتابعه سوسته!

حسين دعسة

الفقر التعليمي.. مسار نحو التعافي.

أميرة الديب

انظر إلى نفسك من النافذة.. واكتشف ذاتك

إبراهيم داود

ميلاد إبراهيم عبدالمجيد

ماجد حبته

الرجل الرمادى.. والشعر الأبيض!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كنوز مصر.. القادرون باختلاف

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

القس رفعت فكرى سعيد

بناء الوعي

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

سفارة إسرائيل فى مصر تُحيى الذكرى الـ44 لزيارة السادات (صور)

القوات الإسرائيلية تغلق حاجز شعفاط العسكرى فى القدس

إسرائيل تُسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ أكتوبر