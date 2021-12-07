استمرار حبس المتهم بتعذيب زوجته حتى الموت فى المنيرة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بقتل زوجته في المنيرة الغربية ، عذب زوجته حتى الموت، 15يومًا على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحريات أن المتهم "سيد. م"، ويعمل سائقًا، سابق اتهامه في قضايا مخدرات وضرب، كان على خلاف مع زوجته المجني عليها "آيه.ج"، وأنه رزق منها بطفلين، وكانا دائمى التشاجر، حتى قرر التخلص منها، حيث قيد زوجته بالحبال، ثم أحضر عصا واعتدى عليها ضربا، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، متأثرة بإصابتها نتيجة التعدي عليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عامل متهم بتقييد زوجته والتعدي عليها ضربا حتى الموت بسبب خلافات زوجية داخل مسكنهما بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية شمال المحافظة.

تلقي قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة ربة منزل في العقد الثالث من عمرها مقيدة بالحبال وبها آثار تعذيب، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوج المجني عليها وإقدامه على إنهاء حياتها ضربا بسبب خلافات زوجية.