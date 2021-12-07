الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تدعمها «السياحة».. كل ما تريد معرفته عن مبادرة الزعنفة الخضراء

شعاب مرجانية
شعاب مرجانية

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أن وزارة السياحة تشارك في مبادرة الزعنفة الخضراء والتي يتم تنفيذها دوليًا، لحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية من خلال تطبيق معايير توجيهية وإرشادات صديقة للبيئة لتشجيع استدامة السياحة البحرية.

وفي سياق متصل، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مبادرة الزعنفة الخضراء.

- يتم تنفيذها دوليًا من قبل مؤسسة Reef-World وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

- بدأت تجريبيا في محافظة جنوب سيناء، وخاصة شرم الشيخ ودهب.

- مبادرة تهدف إلى حماية الشعاب المرجانية والحفاظ عليها من خلال قيادة ممارسات الغوص والغطس الصديقة للبيئة في جميع أنحاء الصناعة على مستوى العالم. 

- تستند إلى مدونة قواعد وتوصيات السلوك المكونة من 15 نقطة، والتي توفر المعايير البيئية الوحيدة المعترف بها دوليًا للغوص والغطس ، فهي تساعد مسؤلي الغوص والغطس على تقليل تأثيرهم البيئي السلبي بشكل ملموس.

- يتم توفير التدريب الاستراتيجي والدعم والموارد لمساعدة المشغلين في رحلة الاستدامة الخاصة بهم. من خلال الحد من الضغوط المحلية المباشرة وغير المباشرة التي تفرضها السياحة على الشعاب المرجانية، فإنها تساعد في جعل الشعب المرجانية أكثر صحة وأكثر مقاومة للضغوط الأخرى مثل آثار تغير المناخ.

- تطبيق هذه المبادرة يأتي في إطار السعي لجعل مفهوم السياحة الخضراء أحد أهم أولويات وزارة السياحة والآثار وتماشياً مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة

- تثقيف مسؤلي السفر وتمكينهم من استخدام بدائل للممارسات غير المستدامة.

- تم إنشاء Green Fins في عام 2004 كمبادرة من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وتم تنفيذها لأول مرة من قبل أمانة هيئة التنسيق لبحار شرق آسيا (COBSEA).

- تم إطلاق وتنسيق الزعانف الخضراء من قبل أمانة COBSEA كجزء من الجهود المبذولة لزيادة الوعي العام بهدف عام لتحسين ممارسات الإدارة التي ستساهم في الحفاظ على الشعاب المرجانية (وغيرها من النظم البيئية البحرية المرتبطة مثل قاع الأعشاب البحرية وأشجار المانغروف).

الامم المتحدة محافظة جنوب سيناء وزير السياحة والآثار الشعب المرجانية الأمم المتحد

رئيس التحرير

وائل لطفى

«شهوة الملاك» لياسر عبداللطيف.. تحية للثمانينيات التى نحب حتى جرائمها

الأكثر قراءة

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

رحلة «أم مكة» من «زوجة صلاح» إلى «السيدة ماجى صادق»

الإسكندرية تعطل الدراسة وتؤجل امتحانات «رابعة ابتدائى»

«تاج الدين» يحذر من احتمالية ارتفاع إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة

أول رد من الزمالك على إرسال كارتيرون إنذارًا لتأخر مستحقاته

بالأسماء.. ضحايا انفجار «دانة» داخل محطة للخرسانة بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة الديب

انظر إلى نفسك من النافذة.. واكتشف ذاتك

إبراهيم داود

ميلاد إبراهيم عبدالمجيد

ماجد حبته

الرجل الرمادى.. والشعر الأبيض!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كنوز مصر.. القادرون باختلاف

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

القس رفعت فكرى سعيد

بناء الوعي

لواء. محسن الفحام

مناهضة العنف ضد المرأة

نجلاء رفاعي

خدع «دبور الإسماعيلية» للإفلات من العقاب

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تغلق حاجز شعفاط العسكرى فى القدس

إسرائيل تُسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ أكتوبر

اليوم.. اللجنة العليا «الفلسطينية الأردنية» تبدأ اجتماعاتها برام الله لتعزيز التعاون