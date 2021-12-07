تدعمها «السياحة».. كل ما تريد معرفته عن مبادرة الزعنفة الخضراء

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أن وزارة السياحة تشارك في مبادرة الزعنفة الخضراء والتي يتم تنفيذها دوليًا، لحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية من خلال تطبيق معايير توجيهية وإرشادات صديقة للبيئة لتشجيع استدامة السياحة البحرية.

وفي سياق متصل، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مبادرة الزعنفة الخضراء.

- يتم تنفيذها دوليًا من قبل مؤسسة Reef-World وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

- بدأت تجريبيا في محافظة جنوب سيناء، وخاصة شرم الشيخ ودهب.

- مبادرة تهدف إلى حماية الشعاب المرجانية والحفاظ عليها من خلال قيادة ممارسات الغوص والغطس الصديقة للبيئة في جميع أنحاء الصناعة على مستوى العالم.

- تستند إلى مدونة قواعد وتوصيات السلوك المكونة من 15 نقطة، والتي توفر المعايير البيئية الوحيدة المعترف بها دوليًا للغوص والغطس ، فهي تساعد مسؤلي الغوص والغطس على تقليل تأثيرهم البيئي السلبي بشكل ملموس.

- يتم توفير التدريب الاستراتيجي والدعم والموارد لمساعدة المشغلين في رحلة الاستدامة الخاصة بهم. من خلال الحد من الضغوط المحلية المباشرة وغير المباشرة التي تفرضها السياحة على الشعاب المرجانية، فإنها تساعد في جعل الشعب المرجانية أكثر صحة وأكثر مقاومة للضغوط الأخرى مثل آثار تغير المناخ.

- تطبيق هذه المبادرة يأتي في إطار السعي لجعل مفهوم السياحة الخضراء أحد أهم أولويات وزارة السياحة والآثار وتماشياً مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة

- تثقيف مسؤلي السفر وتمكينهم من استخدام بدائل للممارسات غير المستدامة.

- تم إنشاء Green Fins في عام 2004 كمبادرة من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وتم تنفيذها لأول مرة من قبل أمانة هيئة التنسيق لبحار شرق آسيا (COBSEA).

- تم إطلاق وتنسيق الزعانف الخضراء من قبل أمانة COBSEA كجزء من الجهود المبذولة لزيادة الوعي العام بهدف عام لتحسين ممارسات الإدارة التي ستساهم في الحفاظ على الشعاب المرجانية (وغيرها من النظم البيئية البحرية المرتبطة مثل قاع الأعشاب البحرية وأشجار المانغروف).