الحكم فى استئناف خادمة نادية الجندى على حكم حبسها 28 ديسمبر

حجزت محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، استئناف خادمة على حكم حبسها سنة؛ لاتهامها بسرقة فيلا الفنانة نادية الجندي، إلى جلسة 28 ديسمبر الجاري؛ للحكم.

وكانت محكمة جنح شمال الجيزة أصدرت حكما بحبس الخادمة سنة، وبراءة زوجها من الاتهامات المسندة إليه.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على خادمة، لاتهامها بسرقة مصوغات ذهبية من فيلا الفنانة نادية الجندي بكرداسة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغًا يفيد بتعرض فيلا الفنانة نادية الجندي للسرقة، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن خادمة وراء سرقة مصوغات ذهبية من فيلا الفنانة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها وإعادة المسروقات، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.