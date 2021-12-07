الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة طفل دهسته سيارة مسرعة فى الوراق

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، بالتصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه أثناء عبوره الطريق، بمنطقة الوراق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان لقي طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر صدمه من سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق، وتم إلقاء القبض على السائق، بمنطقة الوراق في الجيزة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة الوراق، أسفر عن مصرع طفل، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن سيارة صدمت طفلا يبلغ من العمر ما يقرب من 8 سنوات، مما أسفر عن مصرعه، متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم ضبط قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

 

التصريح الوراق سيارة مسرعة دفن جثة النيابة العامة في الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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