سكرتير عام البحر الأحمر يتابع خطة تطوير الممشى السياحي بالغردقة

استعرض اللواء محمد بنداري السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، ظهر اليوم، آخر الأعمال التي تم تنفيذها في خطة تطوير الممشى السياحي بمدينة الغردقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور المهندس حاتم دياب الاستشاري بشركة أرك بلان وبعض القيادات التنفيذية ومسئولي جهاز التعمير.

واستعرض البنداري خلال الاجتماع ما تم من أعمال في خطة تطوير الممشى والتي تتضمن رفع كفاءة الأرضيات والأرصفة وتجديد البلدورات ودهانها، وتحديث أعمال الإنارة والتشجير، وكذلك تطوير دورات المياه والكافيهات ومراكز الخدمة لتظهر بالشكل الجمالي الذي يواكب احدث التصميمات العالمية.

ومن جانبه أكد السكرتير العام على أهمية التنسيق بين مسئولي الإدارات الهندسية بالقري السياحية وشركة أرك بلان حتى يتم البدء في تطوير وتنسيق الممشي السياحي في اسرع وقت ممكن نظراً لكونه واحداً من أهم المقاصد السياحية بالمدينة التي يرتادها السائحون، وكذلك أهالي البلد، كما يقع به العديد من الفنادق والمنتجعات السياحية وكبرى المحال العالمية.

يذكر أن مشروع تطوير الممشى السياحي سيتم بطول 6.5 كم مربع، وسيتم تقسيم العمل به الي قطاعات يتم تنفيذ الأعمال بها على مرحلتين بواسطة شركة المقاولون العرب، حيث تستهدف المحافظة افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في القريب العاجل.

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الثلاثاء، 16 رحلة طيران روسية، قادمة من المطارات الروسية المختلفة، تقل على متنها قرابة 2500 سائح روسى الجنسية، حيث يتم اتباع الإجراءات الاحترازية بدقة معهم فور وصولهم أرض مهبط المطار.

ومن المقرر أن يستقبل مطار الغردقة الدولي، على مدار ساعات اليوم الثلاثاء، 68 رحلة طيران دولية مختلفة من عدة دول بينها روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، وعدد من الدول الأخرى المختلفة.

كما يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 8 رحلات طيران دولية ضمن 72 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجارى بداية من اليوم السبت الماضى، وسط تشديد فى الإجراءات الاحترازية المتبعة، و3 رحلات محلية تابعة لشركة مصر للطيران، ويشهد المطار خلال الأسبوع ارتفاع معدلات الوصول من الدول الأوربية وأوكرانيا.