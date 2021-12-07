الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المتهمون بقتل مسنة وحرق جثمانها في الزيتون ينكرون ارتكاب الواقعة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 3 متهمين بقتل سيدة مسنة وحرق جثمانها في منطقة الزيتون، لسرقة مشغولاتها الذهبية، وأنكر المتهمون خلال نظر الجلسة ارتكاب الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، مع المتهمين بقتل وحرق مسنة في منطقة الزيتون، أن الجناة اتفقوا فيما بينهم وخططوا لمراقبة السيدة المسنة المجني عليها، بقصد سرقتها، بعد أن تأكدوا أنها تمتلك داخل منزلها مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، فقام المتهمون بمراقبة المسنة حتى تأكدوا أنها تعيش بمفردها ولا أحد يزورها، وتسللوا للشقة، وتمكنوا من دخولها.

وكشف المتهمون في اعترافاتهم خلال تحقيقات النيابة العامة، أنهم تمكنوا من الدخول إلى شقة المجني عليها في وقت متأخر من الليل أثناء نوم السيدة المسنة، مضيفين أنهم على الفور بدأوا في البحث عن المبالغ المالية والمشغولات الذهبية، وأنهم أثناء ذلك فوجئوا باستيقاظ السيدة من النوم.

فقاموا على الفور بالاعتداء عليها، وقام أحدهم بخنقها خوفا منها أن تستغيث بأحد من الجيران، وينفضح أمرهم، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم قام المتهمين بإشعال النيران في الشقة حتى يتبين أن الوفاة بسبب الحريق وأنه لا توجد شبه جنائية حول الواقعة.

وكانت النيابة أمرت بتشريح جثة المجني عليها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية، وكشفت مناظرة نيابة الزيتون لجثة المجني عليها انها عثر عليها بصالة الشقة وفي حالة تفحم. البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الزيتون، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بــ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وكشفت المعاينة أن المسنة تقيم بمفردها داخل الشقة، وأنه توجد شبة جنائية حول الواقعة. كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال الجيران، وتم تفريغ كاميرات المراقبة التي تبين من خلالها أن وراء ارتكاب الجريمة 3 أشخاص، وتبين من تحريات المباحث أن المتهمين ارتكبوا الجريمة بدافع السرقة.

وبتكثيف التحريات تم تحديد هوية المتهمين، وبتقنين الإجراءات القانونية وبإعداد الأكمة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنايات القاهرة الزيتون ارتكاب الواقعة المتهمين مشغولاتها الذهبية سرقة تحقيقات النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات جديدة

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

عقوبة قاسية فى انتظار المخالفين لضوابط صلاة الجنازة بالمساجد

«تقلبات عنيفة».. «الأرصاد» تُحذر من الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«التموين»: مجلس الوزراء وافق على تنفيذ 7 مستودعات استراتيجية

وزير التعليم يحسم الجدل حول عودة امتحانات التحسين بالثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين أحادية إسرائيل

أحمد سعد زايد

معضلة المرأة العربية.. وما الحل؟

عبدالوهاب داود

فرحة لم تَدُم.. أفسدتها «مقترحات فيسبوك»

ماجد حبته

الخروج من «جنّة» دويتشه فيله!

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة .. خطر يهدد أبناءنا!

جمال-أسعد

الكباش.. الأقصر والهوية المصرية

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

مؤمن المحمدي

الروح الرياضية!

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تغلق حاجز شعفاط العسكرى فى القدس

إسرائيل تُسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ«كورونا» منذ أكتوبر

اليوم.. اللجنة العليا «الفلسطينية الأردنية» تبدأ اجتماعاتها برام الله لتعزيز التعاون